Windfinder для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.32.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Windfinder
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 360 | Статистика
|Размер:
|12,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Windfinder - бесплатное приложение для Android, позволяющее следить за силой ветра, высотой волн, приливами и вообще погодой, и которое в первую очередь будет полезно любителям серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, парапланеристам и морякам.
Присутствует детальный прогноз погоды более 37 000 точек земного шара, наблюдения с более 17000 метеорологических станций, возможность добавления в Избранное, настраиваемые единицы измерения и многое другое.
- Исправлены ошибки.
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Admin
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