Windfinder для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.32.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 360 | Статистика
Размер:12,87 Мб
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Windfinder - бесплатное приложение для Android, позволяющее следить за силой ветра, высотой волн, приливами и вообще погодой, и которое в первую очередь будет полезно любителям серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, парапланеристам и морякам.

Присутствует детальный прогноз погоды более 37 000 точек земного шара, наблюдения с более 17000 метеорологических станций, возможность добавления в Избранное, настраиваемые единицы измерения и многое другое.

Что нового в Windfinder 3.32.3?
  • Исправлены ошибки.
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