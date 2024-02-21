Windfinder - бесплатное приложение для Android, позволяющее следить за силой ветра, высотой волн, приливами и вообще погодой, и которое в первую очередь будет полезно любителям серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, парапланеристам и морякам.

Присутствует детальный прогноз погоды более 37 000 точек земного шара, наблюдения с более 17000 метеорологических станций, возможность добавления в Избранное, настраиваемые единицы измерения и многое другое.