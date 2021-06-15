File Commander - неплохая реализация файлового менеджера для Android-устройств. С этим приложением вы получите полный контроль и удобное управление всеми папками и файлами вашего девайса. File Commander умеет устанавливать надежное подключение к сети, поддерживает работу с серверами FTP/FTPS, обеспечивает доступ по локальной сети и к облачным сервисам (Google Drive, Dropbox, Amazon Cloud Drive и SugarSync и др.).

Встроенная поисковая система приложения поможет найти любой файл за несколько секунды вне зависимости от его местонахождения на устройстве. Для удобства, в отдельные разделы вынесены библиотеки с музыкой, видео и изображениями.

Конечно тут присутствуют все основные команды для работы с файлами:

Вырезать, копировать, вставить, переименовать, сжать.

Сортировка файлов и папок по критериям и типу.

Отображение файловой системы в виде списка или набора плиток.

В File Commander встроена функция удаленного подключения и совместного использования данных, что позволяет получить доступ к нужным файлам из любой точки Земного шара, где есть интернет-соединение.

В целом, приложение позволит вам полноценно работать на своем Android-устройстве, управляя размещением и систематизацией всех данных.