File Commander для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.39897 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobile Systems, Inc.
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 521 | Статистика
|Размер:
|22,42 Мб
|СКАЧАТЬ
File Commander - неплохая реализация файлового менеджера для Android-устройств. С этим приложением вы получите полный контроль и удобное управление всеми папками и файлами вашего девайса. File Commander умеет устанавливать надежное подключение к сети, поддерживает работу с серверами FTP/FTPS, обеспечивает доступ по локальной сети и к облачным сервисам (Google Drive, Dropbox, Amazon Cloud Drive и SugarSync и др.).
Встроенная поисковая система приложения поможет найти любой файл за несколько секунды вне зависимости от его местонахождения на устройстве. Для удобства, в отдельные разделы вынесены библиотеки с музыкой, видео и изображениями.
Конечно тут присутствуют все основные команды для работы с файлами:
- Вырезать, копировать, вставить, переименовать, сжать.
- Сортировка файлов и папок по критериям и типу.
- Отображение файловой системы в виде списка или набора плиток.
В File Commander встроена функция удаленного подключения и совместного использования данных, что позволяет получить доступ к нужным файлам из любой точки Земного шара, где есть интернет-соединение.
В целом, приложение позволит вам полноценно работать на своем Android-устройстве, управляя размещением и систематизацией всех данных.
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