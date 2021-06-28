Учите английский с Fabulo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hallberg Ryman AB
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 325 | Статистика
|Размер:
|44,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Учите английский с Fabulo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно изучать английский язык путем узнавания слов и изображений, нахождения недостающих слов, составления и построения предложений.
При старте программа интересуется у пользователя на каком языке он предпочитает проводить обучение, после чего предлагается выбрать одну из категорий, на которые разбиты все упражнения (как например Первые слова, Цвет, Счет, Одежда, Еда, Ежедневная деятельность, Эмоции, Семья, Животные, Части тела, Природа и т.д.).
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