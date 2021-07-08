Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Учите испанский с Fabulo 1.2.8

Учите испанский с Fabulo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 895 | Статистика
Размер:48,26 Мб
СКАЧАТЬ
Учите испанский с Fabulo скриншот № 1
Учите испанский с Fabulo скриншот № 2
Учите испанский с Fabulo скриншот № 3

Учите испанский с Fabulo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно изучать испанский язык путем узнавания слов и изображений, нахождения недостающих слов, составления и построения предложений.

При старте программа интересуется у пользователя на каком языке он предпочитает проводить обучение, после чего предлагается выбрать одну из категорий, на которые разбиты все упражнения (как например Первые слова, Цвет, Счет, Одежда, Еда, Ежедневная деятельность, Эмоции, Семья, Животные, Части тела, Природа и т.д.).

ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Три кота. Развивающие игрыТри кота. Развивающие игры 3.9

Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...

скачать MondlyMondly 7.10.0

Приложение для изучения иностранных языков на своем смартфоне. Благодаря Mondly вы сможете...

скачать Метод ТичераМетод Тичера 2.6.1

Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто...

скачать Французские карточки для детейФранцузские карточки для детей 1.0

Французские карточки для детей - приложение для Android, содержит 500 карточек озвученных на...

скачать Учите венгерский с FabuloУчите венгерский с Fabulo 1.2.9

Учите венгерский с Fabulo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Справочники и конспектыСправочники и конспекты 3.4.4

Справочники и конспекты - программа для Android-смартфонов и планшетов, представляющая из...

Отзывы о программе Учите испанский с Fabulo

Admin

Отзывов о программе Учите испанский с Fabulo 1.2.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв