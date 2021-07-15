Учите словацкий с Fabulo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hallberg Ryman AB
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 321 | Статистика
|Размер:
|45,69 Мб
|СКАЧАТЬ
Учите словацкий с Fabulo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно изучать словацкий язык путем узнавания слов и изображений, нахождения недостающих слов, составления и построения предложений.
При старте программа интересуется у пользователя на каком языке он предпочитает проводить обучение, после чего предлагается выбрать одну из категорий, на которые разбиты все упражнения (как например Первые слова, Цвет, Счет, Одежда, Еда, Ежедневная деятельность, Эмоции, Семья, Животные, Части тела, Природа и т.д.).
Три кота. Развивающие игры 3.9
Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...
Мобильный помощник для изучения английского языка на своем Android-устройстве. Имеются...
Полиглот. Английские слова 2.08
Полиглот. Английские слова - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет эффективно изучать английские слова в контексте предложений...
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто...
Лунтик. Алфавит - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет малышу в игровой форме изучать алфавит...
Английский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Отзывы о программе Учите словацкий с Fabulo
Admin
Отзывов о программе Учите словацкий с Fabulo 1.2.8 пока нет, можете добавить...