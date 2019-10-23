Lansweeper

TeamViewer 14.7.1965

TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием

TeamViewer QuickSupport 14.7.1965

TeamViewer QuickSupport - небольшой, удобный и простой модуль клиента TeamViewer, который мгновенно запускается и не требует отдельной установки, а также прав

IP-Tools 2.78 / 2.74 Lite

IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном