Lansweeper для Windows

Lansweeper 7.2.105.2

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Описание Lansweeper 7.2.105.2Описание   Скачать Lansweeper 7.2.105.2СКАЧАТЬ (169,56 Мб) Скриншоты Lansweeper 7.2.105.2Скриншоты (5)   Статистика Lansweeper 7.2.105.2Статистика   Отзывы о Lansweeper 7.2.105.2Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Lansweeper - программа для анализа различных параметров находящихся в сети компьютеров. Программа интегрируется в Active Directory, позволяет выводить собранную информацию через web-интерфейс или собственные запросы, хранит информацию с базе sql-сервера. Не требует установки клиентской части на компьютеры пользователей (достаточно, чтобы компьютеры находились в пределах одного домена).

Возможности программы:

  • Обнаружение машин с различными операционными системами: Windows, Linux, Mac. Также выодит данные о подключенных устройствах, таких как принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.
  • Установка, обновление и удаление приложений с одного компьютера или выделенной группы.
  • Удалённый контроль.
  • Отображение информации о компьютере и пользователе из Active Directory.
  • Отображение информации о всех активных процессах.
  • Отображение содержимого произвольных ключей реестра.
  • Отображение всех текущих настроек Internet Explorer.
  • Более 300 типов отчетов.

Lansweeper может предоставить следующую информацию:

  • Имя пользователя.
  • Группы, в которые он входит.
  • Время последнего сеанса.
  • Допускаются собственные заметки о пользователе, вставка фотографий или импорт сведений из домена.
  • Полная информация об установленной аппаратной конфигурации, слежение за изменениями.
  • Сведения о текущей настройке аппаратной конфигурации.
  • Полная информация об установленном программном обеспечении, пакетах обновлений и имеющихся лицензиях.
  • Все сведения о конфигурации операционной системы.
Что нового в Lansweeper 7.2.105.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Lansweeper
Lansweeper
Lansweeper
Lansweeper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 747
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг
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Отзывы о программе Lansweeper

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