Lansweeper

TeamViewer 14.7.1965
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
TeamViewer QuickSupport 14.7.1965
TeamViewer QuickSupport - небольшой, удобный и простой модуль клиента TeamViewer, который мгновенно запускается и не требует отдельной установки, а также прав
IP-Tools 2.78 / 2.74 Lite
IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном
Supremo 4.0.1.1984
Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки
WakeMeOnLan 1.85
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)
LanSpy 2.0.1.159
LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере