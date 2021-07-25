Арабский с Nemo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nemo Apps LLC
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 045 | Статистика
|Размер:
|21,43 Мб
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Арабский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет в короткий срок овладеть минимально необходимым набором слов и выражений на арабском языке.
Изучать основы языка можно как при помощи разговорника, в котором приведены наиболее востребованные фразы, слова и вопросы, используемые любыми путешественниками или туристами при попадании в незнакомую языковую среду, так и с помощью карточек, с помощью которых можно узнать как правильно произносится то или иное слово или выражение, а также улучшать необходимые языковые навыки.
Кроме этого можно совершенствовать собственное произношение, для чего необходимо записать произнесенную фразу при помощи встроенного инструмента «Студия записи» и результат с произношением носителя языка. Присутствует возможность переключать карточки с русского на арабский и наоборот, что позволяет знакомиться с новой лексикой, проверять свою память и произношение. Также имеется раздел «Избранное», в который можно поместить любую карточку, режим «Повтор», встроенный поиск, указатель и многое другое.
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