Paranoia Text Encryption для Windows

Paranoia Text Encryption 14R1C

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Описание Paranoia Text Encryption 14R1CОписание   Скачать Paranoia Text Encryption 14R1CСКАЧАТЬ (1,08 Мб) Скриншоты Paranoia Text Encryption 14R1CСкриншоты (2)   Статистика Paranoia Text Encryption 14R1CСтатистика   Отзывы о Paranoia Text Encryption 14R1CОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Paranoia Text Encryption - небольшой, универсальный и безопасный шифратор для ваших сообщений, заметок, постов в чатах и любых других текстов.

Особенности программы:

  • Защищает ваши смс, электронную почту, посты в социальных сетях, заметки и другой текст от шпионов, хакеров и любопытных глаз.
  • Предоставляет серьезную защиту, поскольку данные шифруются с использованием алгоритмов криптостойкого шифрования: Blowfish 448bit, AES 256bit, RC6 256bit, Serpent 256bit, Twofish 256bit, GOST 256bit.
  • Просто скопируйте и вставьте данные в и из ваших любимых приложений или сохраните их в файл для последующего использования.
  • Приложение P.T.E. не работает как "приложение для хранения". Пароль не требуется для входа в систему, но необходим для текущего сеанса шифрования/дешифрования.
  • Вы можете иметь неограниченное количество паролей для любой цели – различные файлы, задачи, люди и т.д.

Внимание! Для работы приложения необходима установка Java Runtime Environment 6 версии или старше.

Что нового в Paranoia Text Encryption 14R1C?
  • Обновленный формат даты (версия 3). Если Вы являетесь пользователем этого приложения на других операционных системах, пожалуйста, обновите используемые приложения до актуальной версии - Secret Space Encryptor для Android 2.0 или более поздняя версия, Paranoia Text Encryption для iOS 3.0 или более поздняя версия.
Paranoia Text Encryption
Paranoia Text Encryption
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 109
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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Отзывы о программе Paranoia Text Encryption

Wow про Paranoia Text Encryption 11R1C [16-09-2015]

@Анар - невозможно.
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Анар про Paranoia Text Encryption 11R1C [13-09-2015]

После нескольких входов и выходов из поги....отказал на вход..мол пароль неверен..а пароль то перед глазами..записано)) удалил прогу..еще каспер ругался на фищинг
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Timon в ответ Анар про Paranoia Text Encryption 12R1C [15-11-2015]

Программа просто супер. Она для нормальных пацанов, а не для дятлов! :)))
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Иван в ответ Timon про Paranoia Text Encryption 12R3C [28-07-2016]

Точно! Дятлы и дэби здесь вообще гулять не должны!!! ))))))))))))))))
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