Coin Конвертер Валют для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Конвертирующие - Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 238 | Статистика
Размер:6,09 Мб
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Coin Currency Converter - простой и быстрый конвертер валют, предоставляющий актуальные обменные курсы для более чем 160 валют и стран. Имеет удобный интерфейс для быстрого получения курса нужной валюты по отношению к базовой. Coin Currency Converter - идеальный помощник для путешествий заграницу или отслеживания курсов иностранных валют.

Особенности Coin Currency Converter:

  • Поддержка более чем 160 валют
  • Обновление данных происходит только во время работы программы
  • Обновление обменных курсов происходит по требованию или автоматически в предварительно установленные интервалы, варьирующиеся от 1 часа до 1 дня
  • Никакой фоновой загрузки данных и фоновых процессов (оптимально для экономии заряда батареи)
  • Поддержка работы без интернета. Сохраняет последние загруженные данные для работы в оффлайне
  • Копирование результата нужного курса валюты
  • Графики изменения курса валют. Доступны периоды в 1 день, 5 дней, 3 месяца, 1 год, 2 года и 5 лет
  • Таблица курсов валют на главном экране показывает сравнительный курс базовой валюты по отношению к остальным валютам, как на электронных табло обменников по всему миру
  • Возможность добавить любое количество валют
  • Официальные курсы Yahoo! Finance API

Coin Currency Converter можно настроить под себя:

  • Загрузка данных только по Wi-Fi
  • Установка частоты обновления курсов валют
  • Возможность включения/отключения символов валют
  • Выбор количества десятичных знаков
Что нового в Coin Конвертер Валют 6.6.5?
  • Мелкие улучшения и исправления ошибок.
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