Coin Конвертер Валют для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NikitaDev
|Категории:
|Конвертирующие - Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 238 | Статистика
|Размер:
|6,09 Мб
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Coin Currency Converter - простой и быстрый конвертер валют, предоставляющий актуальные обменные курсы для более чем 160 валют и стран. Имеет удобный интерфейс для быстрого получения курса нужной валюты по отношению к базовой. Coin Currency Converter - идеальный помощник для путешествий заграницу или отслеживания курсов иностранных валют.
Особенности Coin Currency Converter:
- Поддержка более чем 160 валют
- Обновление данных происходит только во время работы программы
- Обновление обменных курсов происходит по требованию или автоматически в предварительно установленные интервалы, варьирующиеся от 1 часа до 1 дня
- Никакой фоновой загрузки данных и фоновых процессов (оптимально для экономии заряда батареи)
- Поддержка работы без интернета. Сохраняет последние загруженные данные для работы в оффлайне
- Копирование результата нужного курса валюты
- Графики изменения курса валют. Доступны периоды в 1 день, 5 дней, 3 месяца, 1 год, 2 года и 5 лет
- Таблица курсов валют на главном экране показывает сравнительный курс базовой валюты по отношению к остальным валютам, как на электронных табло обменников по всему миру
- Возможность добавить любое количество валют
- Официальные курсы Yahoo! Finance API
Coin Currency Converter можно настроить под себя:
- Загрузка данных только по Wi-Fi
- Установка частоты обновления курсов валют
- Возможность включения/отключения символов валют
- Выбор количества десятичных знаков
- Мелкие улучшения и исправления ошибок.
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