Coin Currency Converter - простой и быстрый конвертер валют, предоставляющий актуальные обменные курсы для более чем 160 валют и стран. Имеет удобный интерфейс для быстрого получения курса нужной валюты по отношению к базовой. Coin Currency Converter - идеальный помощник для путешествий заграницу или отслеживания курсов иностранных валют.

Особенности Coin Currency Converter:

Поддержка более чем 160 валют

Обновление данных происходит только во время работы программы

Обновление обменных курсов происходит по требованию или автоматически в предварительно установленные интервалы, варьирующиеся от 1 часа до 1 дня

Никакой фоновой загрузки данных и фоновых процессов (оптимально для экономии заряда батареи)

Поддержка работы без интернета. Сохраняет последние загруженные данные для работы в оффлайне

Копирование результата нужного курса валюты

Графики изменения курса валют. Доступны периоды в 1 день, 5 дней, 3 месяца, 1 год, 2 года и 5 лет

Таблица курсов валют на главном экране показывает сравнительный курс базовой валюты по отношению к остальным валютам, как на электронных табло обменников по всему миру

Возможность добавить любое количество валют

Официальные курсы Yahoo! Finance API

Coin Currency Converter можно настроить под себя: