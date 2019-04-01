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Image Uploader 1.3.2 build 4717
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Image Uploader - бесплатная программа, предназначенная для загрузки изображений, фотографий, кадров из видео в интернет. Позволяет загружать изображения и файлы на множество хостингов, таких как imgur.com, Яндекс.Фотки, Picasa WebAlbums, Flickr, Яндекс.Диск, rghost.ru и другие. После загрузки программа выдает список ссылок, коды HTML или BBCode (для форумов, блогов и т.п.).
Поддерживаются форматы JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF. Позволяет отправлять изображения из любого места компьютера. Прописывается в качестве программы обработки графических форматов файлов в стандартное контекстное меню. При выборе соответствующего пункта изображение автоматически отправляется на выбранный сайт, и сразу открывается окно с готовой ссылкой.
Помимо фотографий Image Uploader позволяет закачивать видео и просто любые файлы (архивы, документы).
Особенности:
- Извлечение кадров из видео-файлов. Извлекает заданное количество кадров из видео-файлов форматов AVI, MPG, VOB, WMV, MKV и т.д. Поддержка тех или иных форматов зависит от установленных в системе DirectShow кодеков. Есть возможность компоновки кадров в одно изображение или загрузка их на сервер по отдельности.
- Автоматически генерирует миниатюры желаемого размера, масштабирует изображения, по желанию может добавить ваш текст и логотип на изображение.
- Скриншот. Делает скриншоты всего экрана, активного окна или выбранной области экрана.
- Поддержка Drag-n-Drop
- Поддержка работы с буфером обмена - вы делаете копию экрана в буфер обмена, оттуда она автоматически закачивается на сайт, и там же, в буфере обмена, оказывается ссылка на загруженный файл.
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|Что нового в Image Uploader 1.3.2 build 4717?
- Многопоточная загрузка на хостинги
- Опция сокращения ссылок
- Поддержка формата .webp
- Добавлен список быстрого доступа для Win7+
- Пункт меню значка в трее "Показать результаты последней загрузки"
- Добавлен облачный хостинг mega.nz
- Добавлен сокращатель URL vk.cc
- Возможность использовать системный прокси
- Добавлена генерация кода Markdown
- Новая возможность "Поиск по изображению" в Google & Yandex
- Добавлен пункт "Повторить" в контекстное меню файла на последней странице мастера для загрузок, завершившихся с ошибкой или прерванных
- Копирование/вставка изображения в формате data:URI format
- Добавлена функция "Загрузить изображение из буфера" в контестное меню значка в трее (+ горячая клавиша)
- Библиотека FFmpeg обновлена до v4.1.1 (Windows XP более не поддерживается)
- Генерация подробного отчета о медиафайле
- Библиотека Mediainfo обновлена до v18.08.1
- Удалены мертвые хостинги, добавлены новые
- Множество исправлений
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Отзывы о программе Image Uploader
Kostik про Image Uploader 1.3.1 build 4318 [22-01-2018]
Как только поставил,NOD оборался.Троян походу.
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AlexBr про Image Uploader 1.3.1 build 4318 [20-08-2017]
Использую этот комбайн уже лет пять по рекомендации торрент-трекера nnm-club для извлечения скринов из видеофайлов и просто как "скриншотера" для ПК с возможностью загрузки на популярные(и не очень) фотохостинги.
PS: Оф.сайт оказался не доступен. Но новые версии можно скачать на githubе у автора zenden2k.
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(ерж про Image Uploader 1.2.9 [23-02-2015]
Использую портативную версию данной программы и добавлю ко всему поречисленному выше в описании программы позволяет сокращать ссылки.
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