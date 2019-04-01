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4.20 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 4.20 из 5

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5 Image Uploader - бесплатная программа, предназначенная для загрузки изображений, фотографий, кадров из видео в интернет. Позволяет загружать изображения и файлы на множество хостингов, таких как imgur.com, Яндекс.Фотки, Picasa WebAlbums, Flickr, Яндекс.Диск, rghost.ru и другие. После загрузки программа выдает список ссылок, коды HTML или BBCode (для форумов, блогов и т.п.). Поддерживаются форматы JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF. Позволяет отправлять изображения из любого места компьютера. Прописывается в качестве программы обработки графических форматов файлов в стандартное контекстное меню. При выборе соответствующего пункта изображение автоматически отправляется на выбранный сайт, и сразу открывается окно с готовой ссылкой. Помимо фотографий Image Uploader позволяет закачивать видео и просто любые файлы (архивы, документы). Особенности: Извлечение кадров из видео-файлов. Извлекает заданное количество кадров из видео-файлов форматов AVI, MPG, VOB, WMV, MKV и т.д. Поддержка тех или иных форматов зависит от установленных в системе DirectShow кодеков. Есть возможность компоновки кадров в одно изображение или загрузка их на сервер по отдельности.

Автоматически генерирует миниатюры желаемого размера, масштабирует изображения, по желанию может добавить ваш текст и логотип на изображение.

Скриншот. Делает скриншоты всего экрана, активного окна или выбранной области экрана.

Поддержка Drag-n-Drop

Поддержка работы с буфером обмена - вы делаете копию экрана в буфер обмена, оттуда она автоматически закачивается на сайт, и там же, в буфере обмена, оказывается ссылка на загруженный файл. Что нового в Image Uploader 1.3.2 build 4717?

Многопоточная загрузка на хостинги

Опция сокращения ссылок

Поддержка формата .webp

Добавлен список быстрого доступа для Win7+

Пункт меню значка в трее "Показать результаты последней загрузки"

Добавлен облачный хостинг mega.nz

Добавлен сокращатель URL vk.cc

Возможность использовать системный прокси

Добавлена генерация кода Markdown

Новая возможность "Поиск по изображению" в Google & Yandex

Добавлен пункт "Повторить" в контекстное меню файла на последней странице мастера для загрузок, завершившихся с ошибкой или прерванных

Копирование/вставка изображения в формате data:URI format

Добавлена функция "Загрузить изображение из буфера" в контестное меню значка в трее (+ горячая клавиша)

Библиотека FFmpeg обновлена до v4.1.1 (Windows XP более не поддерживается)

Генерация подробного отчета о медиафайле

Библиотека Mediainfo обновлена до v18.08.1

Удалены мертвые хостинги, добавлены новые

Множество исправлений