Image Uploader для Windows

Image Uploader 1.3.2 build 4717

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Описание Image Uploader 1.3.2 build 4717Описание   Скачать Image Uploader 1.3.2 build 4717СКАЧАТЬ (8,24 Мб) Скриншоты Image Uploader 1.3.2 build 4717Скриншоты (10)   Статистика Image Uploader 1.3.2 build 4717Статистика   Отзывы о Image Uploader 1.3.2 build 4717Отзывы (3)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Image Uploader - бесплатная программа, предназначенная для загрузки изображений, фотографий, кадров из видео в интернет. Позволяет загружать изображения и файлы на множество хостингов, таких как imgur.com, Яндекс.Фотки, Picasa WebAlbums, Flickr, Яндекс.Диск, rghost.ru и другие. После загрузки программа выдает список ссылок, коды HTML или BBCode (для форумов, блогов и т.п.).

Поддерживаются форматы JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF. Позволяет отправлять изображения из любого места компьютера. Прописывается в качестве программы обработки графических форматов файлов в стандартное контекстное меню. При выборе соответствующего пункта изображение автоматически отправляется на выбранный сайт, и сразу открывается окно с готовой ссылкой.

Помимо фотографий Image Uploader позволяет закачивать видео и просто любые файлы (архивы, документы).

Особенности:

  • Извлечение кадров из видео-файлов. Извлекает заданное количество кадров из видео-файлов форматов AVI, MPG, VOB, WMV, MKV и т.д. Поддержка тех или иных форматов зависит от установленных в системе DirectShow кодеков. Есть возможность компоновки кадров в одно изображение или загрузка их на сервер по отдельности.
  • Автоматически генерирует миниатюры желаемого размера, масштабирует изображения, по желанию может добавить ваш текст и логотип на изображение.
  • Скриншот. Делает скриншоты всего экрана, активного окна или выбранной области экрана.
  • Поддержка Drag-n-Drop
  • Поддержка работы с буфером обмена - вы делаете копию экрана в буфер обмена, оттуда она автоматически закачивается на сайт, и там же, в буфере обмена, оказывается ссылка на загруженный файл.
Что нового в Image Uploader 1.3.2 build 4717?
  • Многопоточная загрузка на хостинги
  • Опция сокращения ссылок
  • Поддержка формата .webp
  • Добавлен список быстрого доступа для Win7+
  • Пункт меню значка в трее "Показать результаты последней загрузки"
  • Добавлен облачный хостинг mega.nz
  • Добавлен сокращатель URL vk.cc
  • Возможность использовать системный прокси
  • Добавлена генерация кода Markdown
  • Новая возможность "Поиск по изображению" в Google & Yandex
  • Добавлен пункт "Повторить" в контекстное меню файла на последней странице мастера для загрузок, завершившихся с ошибкой или прерванных
  • Копирование/вставка изображения в формате data:URI format
  • Добавлена функция "Загрузить изображение из буфера" в контестное меню значка в трее (+ горячая клавиша)
  • Библиотека FFmpeg обновлена до v4.1.1 (Windows XP более не поддерживается)
  • Генерация подробного отчета о медиафайле
  • Библиотека Mediainfo обновлена до v18.08.1
  • Удалены мертвые хостинги, добавлены новые
  • Множество исправлений
Image Uploader
Image Uploader
Image Uploader
Image Uploader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Румынскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 508
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе Image Uploader

Kostik про Image Uploader 1.3.1 build 4318 [22-01-2018]

Как только поставил,NOD оборался.Троян походу.
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AlexBr про Image Uploader 1.3.1 build 4318 [20-08-2017]

Использую этот комбайн уже лет пять по рекомендации торрент-трекера nnm-club для извлечения скринов из видеофайлов и просто как "скриншотера" для ПК с возможностью загрузки на популярные(и не очень) фотохостинги.

PS: Оф.сайт оказался не доступен. Но новые версии можно скачать на githubе у автора zenden2k.
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(ерж про Image Uploader 1.2.9 [23-02-2015]

Использую портативную версию данной программы и добавлю ко всему поречисленному выше в описании программы позволяет сокращать ссылки.
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