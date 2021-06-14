ColorNote - отличный электронный блокнот для Вашего Android-устройства. Здесь Вы сможете легко, быстро и удобно делать важные заметки, устанавливать напоминания, сохранять сообщения, организовать перечень дел (покупок) и многое другое.

Удобно, что приложение работает как виджет, что позволяет получить доступ к заметкам буквально в пару кликов. Каждую запись можно выделить отдельным цветом, поддерживается блокировка заметки паролем и защищенное резервное копирование на SD-карту, при необходимости возможна синхронизация заметок между телефоном и планшетом, качественно реализован поиск заметок (особенно удобно, когда их у Вас много).

Для особо важных мероприятий или событий можно установить напоминание: в указанное Вами время прозвучит сигнал (однократный, повторяющийся, целый день и т.д.). Стоит отметить, что своими заметками можно делиться по SMS, E-Mail или через социальные сервисы Twitter и Facebook. Одним словом, с ColorNote создание напоминаний значительно проще, чем с любым другим блокнотом и органайзером, при этом Вы никогда не пропустите нужное Вам событие и не упустите ни одной значимой детали.