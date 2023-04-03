Heynote - позволяет пользователям добавлять заметки и списки на главный экран и экран блокировки телефона с настраиваемыми параметрами шрифта, положения и прозрачности. Обои могут быть изменены и настроены, с предварительным просмотром в реальном времени и возможностью сохранения настроенных макетов для дальнейшего использования. Интерфейс прост: в нижней части главного окна расположена кнопка "Плюс", нажав на которую пользователь может добавить новую заметку, просмотреть существующие заметки, просмотреть категории или добавить изображения на обои.

Добавление заметки также просто, как и сам интерфейс. Пользователю просто нужно написать заметку, которую он хочет отобразить на своем фоне. В окне "Заметки" отображаются все заметки из всех категорий, которые пользователи могут сортировать по имени или дате с помощью кнопки в правом верхнем углу.

Пользователи могут добавлять заметки как на домашний экран, так и на экран блокировки, который разделен на две разные категории с отдельными настройками. Окно настроек обоев позволяет пользователям сохранить обои, экспортировать их в галерею, настроить параметры по умолчанию или очистить обои.

В окне "Настройки" у пользователей есть больше возможностей, включая изменение темы приложения, изменение размера и перетаскивание сетки, установку поля обоев, включение заметок на главном экране, изменение обоев главного экрана по умолчанию, восстановление предыдущего, изменение обоев экрана блокировки и очистка обоев экрана блокировки.

С помощью Heynote пользователи могут украсить домашний экран и экран блокировки заметками и списками по своему вкусу. Они могут настроить положение каждой заметки, цвет шрифта, начертание, прозрачность и другие детали, чтобы они выделялись на обоях.

Приложение также позволяет пользователям менять фон обоев для придания им свежего вида и просматривать обои в режиме реального времени на главном экране и экране блокировки. Они могут сохранять настроенные макеты для дальнейшего использования, что упрощает переключение между различными дизайнами обоев.

Heynote - это удобное приложение, которое позволяет пользователям персонализировать внешний вид телефона, сохраняя важную информацию и напоминания в пределах досягаемости. Благодаря удобному интерфейсу и настраиваемым функциям приложением может пользоваться любой пользователь.