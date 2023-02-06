Notewise - удобный и доступный способ для пользователей фиксировать и хранить информацию, как для личного пользования, так и для рабочих целей.

Некоторые приложения для ведения заметок интегрируются с такими инструментами повышения производительности, как календари, приложения для управления задачами и облачные сервисы хранения данных, чтобы предоставить универсальное решение для организации информации, ведения заметок, экспорта в различные форматы, обмена и совместной работы с другими.

Приложение Notewise - это простое и удобное приложение для ведения заметок, с понятным и интуитивно понятным интерфейсом, который хорошо справляется с процессом ведения заметок. Никаких ухищрений или вычурного пользовательского интерфейса, только главное окно с кнопкой "Плюс" внизу и кнопкой "Новая заметка".

Кнопка "Плюс" предназначена для создания новой папки для хранения заметок, импорта файла PDF или импорта другого файла Notewise. Кнопка "Новая заметка", как вы понимаете, предназначена для создания новой заметки. Используйте опцию "Изменить шаблон" в меню, чтобы выбрать основной стиль, или выберите элемент из категории "Образование".

Каждая заметка имеет широкий спектр возможностей для редактирования или добавления дополнительных элементов. В категорию редактирования входит возможность свободного рисования или письма, а также использование стилуса для добавления личных заметок. Когда речь идет о добавлении элементов в заметки, возможны следующие варианты: добавление изображений из галереи или камеры телефона, добавление текста или содержимого буфера обмена. Заметки можно экспортировать в файлы PDF, изображения или файлы Notewise.

Чтобы изменить язык приложения на другой, отличный от системы по умолчанию, или управлять хранилищем, перейдите в окно "Настройки" приложения.

Обратите внимание, что существует неограниченный план подписки, который предоставляет больше возможностей для ведения заметок, экспорта файлов или нанесения водяных знаков.