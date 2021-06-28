MalMath - мощное математическое приложение для решения как простых, так и достаточно сложных задач с пошаговым описанием каждого действия и графическим изображением заданных формул. Возможности и список доступных функций действительно впечатляют: интегралы, производные, пределы, тригонометрия, логарифмы, уравнения, алгебра и др.

Эта программа станет не только отличной шпаргалкой всем учащимся и студентам, позволяя решить задачку в контрольной или домашней работе, но и поможет действительно понять сам процесс решения, что научит "щелкать" самые сложные уравнения самостоятельно без сторонней помощи.

Основные возможности MalMath: