MalMath для Android
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MalMath
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 425 | Статистика
|Размер:
|4,4 Мб
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MalMath - мощное математическое приложение для решения как простых, так и достаточно сложных задач с пошаговым описанием каждого действия и графическим изображением заданных формул. Возможности и список доступных функций действительно впечатляют: интегралы, производные, пределы, тригонометрия, логарифмы, уравнения, алгебра и др.
Эта программа станет не только отличной шпаргалкой всем учащимся и студентам, позволяя решить задачку в контрольной или домашней работе, но и поможет действительно понять сам процесс решения, что научит "щелкать" самые сложные уравнения самостоятельно без сторонней помощи.
Основные возможности MalMath:
- Пошаговое описание с детальным объяснением каждого действия в решении.
- Облегченное понимание решения благодаря использованию подсветки.
- Графический анализ функций.
- Генерирование случайных математических задач в нескольких категориях и уровнях сложности для самостоятельного решения и последующей проверки через приложение.
- Возможность сохранения и передачи решений и графиков другим пользователям.
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