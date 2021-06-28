MalMath для Android

Описание
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Оценка: 4.38/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 425 | Статистика
Размер:4,4 Мб
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MalMath - мощное математическое приложение для решения как простых, так и достаточно сложных задач с пошаговым описанием каждого действия и графическим изображением заданных формул. Возможности и список доступных функций действительно впечатляют: интегралы, производные, пределы, тригонометрия, логарифмы, уравнения, алгебра и др.

Эта программа станет не только отличной шпаргалкой всем учащимся и студентам, позволяя решить задачку в контрольной или домашней работе, но и поможет действительно понять сам процесс решения, что научит "щелкать" самые сложные уравнения самостоятельно без сторонней помощи.

Основные возможности MalMath:

  • Пошаговое описание с детальным объяснением каждого действия в решении.
  • Облегченное понимание решения благодаря использованию подсветки.
  • Графический анализ функций.
  • Генерирование случайных математических задач в нескольких категориях и уровнях сложности для самостоятельного решения и последующей проверки через приложение.
  • Возможность сохранения и передачи решений и графиков другим пользователям.
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Отзывы о программе MalMath

Игорь про MalMath 1.4 для Android [03-12-2015]

Разработчик умница. Спасибо!
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