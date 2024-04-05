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Планировщик путешествий для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Путеводители - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 393 | Статистика
Размер:30,93 Мб
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Планировщик путешествий - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную поездку.

Пользователю достаточно задать конечную цель поездки и дни предполагаемого путешествия, после чего приложение автоматически добавляет время в пути и отображает расписание каждого дня вместе с прогнозом погоды. Можно добавлять достопримечательности, которые вы хотели бы увидеть или места, которые хотелось бы посетить - список рекомендованных для посещения мест прилагается, причем можно выбирать интересующую вас категорию, например можно отобразить все памятники архитектуры, произведения искусства, музеи, кинотеатры или лучшие кафе, ближайшие пляжи, SPA-салоны, магазины и пр.

Присутствует карта, с возможностью расчета времени и расстояния, функция синхронизации маршрутов между всеми устройствами, возможность редактировать маршруты в режиме онлайн, загружать автономные карты и пользоваться приложением без доступа к сети, делиться маршрутами с друзьями через социальные сети, просматривать прогноз погоды и многое другое.

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Отзывы о программе Планировщик путешествий

в нашу деревню про Планировщик путешествий 2.3.657 для Android [22-06-2015]

Очень полезный.
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