Планировщик путешествий для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tripomatic
|Категории:
|Путеводители - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 393 | Статистика
|Размер:
|30,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Планировщик путешествий - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную поездку.
Пользователю достаточно задать конечную цель поездки и дни предполагаемого путешествия, после чего приложение автоматически добавляет время в пути и отображает расписание каждого дня вместе с прогнозом погоды. Можно добавлять достопримечательности, которые вы хотели бы увидеть или места, которые хотелось бы посетить - список рекомендованных для посещения мест прилагается, причем можно выбирать интересующую вас категорию, например можно отобразить все памятники архитектуры, произведения искусства, музеи, кинотеатры или лучшие кафе, ближайшие пляжи, SPA-салоны, магазины и пр.
Присутствует карта, с возможностью расчета времени и расстояния, функция синхронизации маршрутов между всеми устройствами, возможность редактировать маршруты в режиме онлайн, загружать автономные карты и пользоваться приложением без доступа к сети, делиться маршрутами с друзьями через социальные сети, просматривать прогноз погоды и многое другое.
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