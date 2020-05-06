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Карта Киева оффлайн для Android

Карта Киева оффлайн 4.1 для Android

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Описание Карта Киева оффлайн 4.1 для AndroidОписание   Скачать Карта Киева оффлайн 4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (34,47 Мб) Скриншоты Карта Киева оффлайн 4.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Карта Киева оффлайн 4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Карта Киева оффлайн 4.1 для AndroidОтзывы (2)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Карта Киева оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Киев, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.

Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности Карта Киева оффлайн:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.

 

Карта Киева оффлайн
Карта Киева оффлайн
Карта Киева оффлайн
Карта Киева оффлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 914
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
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Отзывы о программе Карта Киева оффлайн

Олег про Карта Киева оффлайн 3.5 для Android [13-04-2017]

Традиционная ошибка. Нумерация недостроенного комплекса домов по улицам аКазимира Малевича, Владимиро-Лыбедской и Антоновича (включает номер 118 на ул. Антоновича) почему-то имеет на Вашей карте в качестве обозначения просто цифру 122. Так было всегда, уже лет 10. Вывод: вашей картой пользоваться опасно.
2 | 2 | Ответить

Александр про Карта Киева оффлайн 1.12 для Android [10-04-2015]

Требует подключения к интернету!
6 | 14 | Ответить

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