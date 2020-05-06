Карта Киева оффлайн

Где ГАИ 2.1.3 для Android
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев
Google Earth 9.3.15.4 для Android
Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер наблюдений. Пройдитесь по улочкам городов с помощью функции «Просмотр
Навигатор Семь Дорог 1.82.1310 для Android
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по адресу и названиям компаний, выбор оптимального маршрута и его
Тачку! 2.3.0 для Android
Предлагайте свою цену за поездку на такси по указанному маршруту! Из преимуществ приложения - быстрая подача машины (заказ отправляется водителям, находящимся
2GIS 3.19.9 / 4.1.44.2269 для Android
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой
Uklon 3.17.9 для Android
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии. Присутствует возможность заказать дополнительные услуги (выбор класса авто,