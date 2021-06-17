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Momondo Авиабилеты для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:132.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 157 | Статистика
Размер:54,48 Мб
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Momondo Авиабилеты - удобный сервис для поиска и покупки авиабилетов во все страны мира. Приложение анализирует миллионы предложений на авиабилеты от онлайн агентств и авиакомпаний, предлагая Вам самые выгодные варианты.

Пользоваться программой достаточно просто: определите город вылета и прилета, а также планируемые даты, укажите требуемый комфорт (эконом, бизнес), количество человек и предпочтение пересадок. Начав поиск, Momondo Авиабилеты покажет какую-либо достопримечательность города прилета, а уже буквально через несколько секунд Вам будут доступны возможные варианты перелета. По умолчанию все рейсы отфильтрованы по увеличению цены. На верхней панели Вы найдете закладки для перехода к самым быстрым по времени перелетам, а также оптимальным (соотношение цены и качества).

Для каждого найденного варианта Вы увидите название авиакомпании, количество пересадок, время в пути и ожидания (при пересадках), цену и рейтинг пользователей по шкале от 1 до 10. Для более глубокого поиска можно использовать фильтры по авиалиниям, времени, пересадкам, аэропортам, видам билета, сайтам бронирования. Когда подходящий вариант перелета найден, приложение переведет Вас на сайт продавца, где Вы и забронируете свои билеты.

Таким образом, Momondo Авиабилеты поможет Вам спланировать путешествие в любую точку мира за считанные секунды не выходя из дома.

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