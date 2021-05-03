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Карта Парижа оффлайн для Android

Описание
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Оценка: 3.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 048 | Статистика
Размер:106,43 Мб
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Карта Парижа оффлайн скриншот № 1
Карта Парижа оффлайн скриншот № 2
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Карта Парижа оффлайн скриншот № 4

Карта Парижа оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить столицу Франции - Париж, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге. Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности приложения:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.

 

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