Карта Парижа оффлайн для Android
|Оценка:
|3.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Map Apps
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 048 | Статистика
|Размер:
|106,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Карта Парижа оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить столицу Франции - Париж, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге. Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.
Основные возможности приложения:
- Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
- Плавность работы с картой.
- Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
- Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
- Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
- Возможность включить онлайн карту.
- Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
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