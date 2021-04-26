Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Карта Львова оффлайн 3.8

Карта Львова оффлайн для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 316 | Статистика
Размер:21,21 Мб
СКАЧАТЬ
Карта Львова оффлайн скриншот № 1
Карта Львова оффлайн скриншот № 2
Карта Львова оффлайн скриншот № 3
Карта Львова оффлайн скриншот № 4

Карта Львова оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Львов, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.

Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности Карта Львова оффлайн:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать EasyWayEasyWay 3.4.5

EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии,...

скачать Навигатор Семь ДорогНавигатор Семь Дорог 1.82.1310

Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...

скачать Google КартыGoogle Карты 10.15.3

Google Карты - одно из лучших приложений для навигации на Android-устройствах, с помощью которого...

скачать MAPS.MEMAPS.ME 10.2.2-Google

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать Карта Киева оффлайнКарта Киева оффлайн 4.1

Карта Киева оффлайн – скачайте себе на Android-устройство карту Киева и пользуйтесь ей без...

Отзывы о программе Карта Львова оффлайн

Admin

Отзывов о программе Карта Львова оффлайн 3.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв