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Карта Харькова оффлайн для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 985 | Статистика
Размер:17,37 Мб
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Карта Харькова оффлайн скриншот № 1
Карта Харькова оффлайн скриншот № 2
Карта Харькова оффлайн скриншот № 3
Карта Харькова оффлайн скриншот № 4

Карта Харькова оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Харьков, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.

Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности Карта Харькова оффлайн:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
Что нового в Карта Харькова оффлайн 3.1?
  • Обновлено карту и базы данных POI.
  • Исправление ошибок и улучшение производительности.
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Отзывы о программе Карта Харькова оффлайн

Тролль Укропов про Карта Харькова оффлайн 2.7 для Android [03-04-2018]

не надо такие карты тут.Это Россия всё для русских должно быть...
2 | 2 | Ответить

Александр про Карта Харькова оффлайн 1.12 для Android [02-04-2018]

На 2gis не выделена коммерческая недвижимость, поэтому для для арендаторов эта карта бесполезна!
2 | 2 | Ответить

Анатолий про Карта Харькова оффлайн 1.12 для Android [12-08-2015]

Для Android советую скачать 2gis. Это и карта города, и навигатор, и справочник всех организаций. Не раз выручал меня)
3 | 2 | Ответить

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