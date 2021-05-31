Карта Днепр оффлайн для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Map Apps
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 2 411 | Статистика
|Размер:
|17,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Карта Днепр оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Днепропетровск, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.
Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.
Основные возможности приложения:
- Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
- Плавность работы с картой.
- Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
- Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
- Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
- Возможность включить онлайн карту.
- Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
- обновлено карту и базы данных POI
- исправление ошибок и улучшение производительности
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