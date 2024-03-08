Скриншот - это бесплатное приложение для Android, которое обеспечивает удобный и простой способ создания и управления скриншотами. Оно идеально подходит как для новичков, так и для опытных пользователей благодаря своей мощности и интуитивно понятному интерфейсу.

Основные возможности: