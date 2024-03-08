Скриншот для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,61 Мб
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Скриншот - это бесплатное приложение для Android, которое обеспечивает удобный и простой способ создания и управления скриншотами. Оно идеально подходит как для новичков, так и для опытных пользователей благодаря своей мощности и интуитивно понятному интерфейсу.

Основные возможности:

  • Создание скриншотов на вашем смартфоне или планшете.
  • Просмотр и управление скриншотами в удобной галерее с возможностью выбора нескольких файлов или просмотра в одном окне.
  • Установка задержки перед съемкой для точного захвата момента.
  • Использование кнопки спуска затвора, видимой на верхней панели, для точного снимка.
  • Захват экрана из области уведомлений или через стандартные Android триггеры (кнопки громкости + питания или кнопки домой + питания).
  • Сохранение и обмен скриншотами через различные платформы и приложения.
  • Редактирование и обрезка захваченных изображений.
  • Удаление ненужных скриншотов.
  • Управление видимостью строки состояния.
  • Оповещение о захвате с возможностью воспроизведения звука и вибрации.
  • Поддержка каталога скриншотов в системе Android.
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