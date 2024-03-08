Скриншот для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,61 Мб
|СКАЧАТЬ
Скриншот - это бесплатное приложение для Android, которое обеспечивает удобный и простой способ создания и управления скриншотами. Оно идеально подходит как для новичков, так и для опытных пользователей благодаря своей мощности и интуитивно понятному интерфейсу.
Основные возможности:
- Создание скриншотов на вашем смартфоне или планшете.
- Просмотр и управление скриншотами в удобной галерее с возможностью выбора нескольких файлов или просмотра в одном окне.
- Установка задержки перед съемкой для точного захвата момента.
- Использование кнопки спуска затвора, видимой на верхней панели, для точного снимка.
- Захват экрана из области уведомлений или через стандартные Android триггеры (кнопки громкости + питания или кнопки домой + питания).
- Сохранение и обмен скриншотами через различные платформы и приложения.
- Редактирование и обрезка захваченных изображений.
- Удаление ненужных скриншотов.
- Управление видимостью строки состояния.
- Оповещение о захвате с возможностью воспроизведения звука и вибрации.
- Поддержка каталога скриншотов в системе Android.
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