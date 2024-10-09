Screen Recorder - XRecorder для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 654 | Статистика
|Размер:
|17.32 Мб
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Screen Recorder - XRecorder - приложение, позволяющее захватывать видео с экрана в формате HD, а также быстро и легко делать скриншоты. Имеется таймер обратного отсчета, отсутствие водяных знаков, возможность записывать видео с различных сервисов, включая YouTube, Twith, Periscope, musical.ly и пр.
Основные преимущества приложения Запись Экрана:
- Возможность записывать видеотрансляции с различных онлайн-сервисов, включая YouTube, Twith, Periscope, musical.ly и пр.
- Захват экрана, и возможность делать скриншоты.
- Запись геймплея различных мобильных игр.
- Пользовательские настройки видео (разрешение 240p до 1080p, 60 fps, 12 Мбит/с и пр.).
- Отсутствие водяных знаков на видео и скриншотах.
- Отсутствие ограничений по времени записи.
- Таймер обратного отсчета.
- Возможность сохранить видео и скриншоты во внутренней памяти устройства или на внешней SD-карте.
- Возможность легко приостановить/ возобновить запись, повернуть экран.
- Возможность делиться записанными видео на YouTube, Instagram, Twitter, IGTV, Facebook и т.д.
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