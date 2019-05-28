V Recorder для Android

V Recorder 2.9.2 для Android

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Описание V Recorder 2.9.2 для AndroidОписание   Скачать V Recorder 2.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (15,95 Мб) Скриншоты V Recorder 2.9.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика V Recorder 2.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о V Recorder 2.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
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V Recorder - мощный экранный рекордер для Android и видеоредактор "все-в-одном", с помощью которого можно легко записывать прохождение игр, захватывать экран одним нажатием и редактировать видео с возможностью наложения фильтров, добавления эффектов и аудио дорожек.

Присутствует возможность выбора формата записываемого видео, качества, количества кадров в секунду и пр. Также пользователю доступно редактирование роликов - можно накладывать свои звуковые дорожки, применять видео фильтры, добавлять титры, изменять скорость воспроизведения и т.д.

Особенности приложения:

  • Возможность скрыть окно записи для безрамочного видео во время захвата экрана, изменить соотношение сторон на широкоэкранный, вертикальный или квадратный.
  • Возможность записывать игры, видеозвонки или стримы, снимать скриншоты и редактировать изображения.
  • Возможность выбора формата записываемого видео, качества, количества кадров в секунду и пр.
  • Различные фильтры для видео.
  • Возможность добавлять стикеры.
  • Возможность загружать музыку онлайн или добавлять аудио с вашего устройства.
  • Встроенный редактор видео.
  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Возможность поделиться результатом своей работы на YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.
V Recorder
V Recorder
V Recorder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты
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Отзывы о программе V Recorder

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