V Recorder - мощный экранный рекордер для Android и видеоредактор "все-в-одном", с помощью которого можно легко записывать прохождение игр, захватывать экран одним нажатием и редактировать видео с возможностью наложения фильтров, добавления эффектов и аудио дорожек.

Присутствует возможность выбора формата записываемого видео, качества, количества кадров в секунду и пр. Также пользователю доступно редактирование роликов - можно накладывать свои звуковые дорожки, применять видео фильтры, добавлять титры, изменять скорость воспроизведения и т.д.

Особенности приложения: