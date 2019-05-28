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V Recorder 2.9.2 для Android
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V Recorder - мощный экранный рекордер для Android и видеоредактор "все-в-одном", с помощью которого можно легко записывать прохождение игр, захватывать экран одним нажатием и редактировать видео с возможностью наложения фильтров, добавления эффектов и аудио дорожек.
Присутствует возможность выбора формата записываемого видео, качества, количества кадров в секунду и пр. Также пользователю доступно редактирование роликов - можно накладывать свои звуковые дорожки, применять видео фильтры, добавлять титры, изменять скорость воспроизведения и т.д.
Особенности приложения:
- Возможность скрыть окно записи для безрамочного видео во время захвата экрана, изменить соотношение сторон на широкоэкранный, вертикальный или квадратный.
- Возможность записывать игры, видеозвонки или стримы, снимать скриншоты и редактировать изображения.
- Возможность выбора формата записываемого видео, качества, количества кадров в секунду и пр.
- Различные фильтры для видео.
- Возможность добавлять стикеры.
- Возможность загружать музыку онлайн или добавлять аудио с вашего устройства.
- Встроенный редактор видео.
- Управление скоростью воспроизведения.
- Возможность поделиться результатом своей работы на YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.
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