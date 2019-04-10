Avast Cleanup

Total Commander 2.90 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR
Apps2SD 13.4 для Android
Apps2SD – мощный инструмент для управления приложениями на вашем смартфоне. Переносите программы с внутренней памяти устройства на карту памяти, удаляйте системные
Glary Utilities 3.2.0.966 для Android
Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс
ES Проводник 4.1.8.7.1 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с
X-plore 4.14.01 для Android
X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или
Google Files 1.0.224103129 для Android
Приложение от Google, которое может заменить сразу несколько программ. После установки, у вас появится возможность управлять файлами, очищать внутреннюю память