Avast Cleanup для Android

Avast Cleanup 4.13.1 для Android

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Описание Avast Cleanup 4.13.1 для AndroidОписание   Скачать Avast Cleanup 4.13.1 для AndroidСКАЧАТЬ (21,59 Мб) Скриншоты Avast Cleanup 4.13.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Avast Cleanup 4.13.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Cleanup 4.13.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Avast Cleanup (GrimeFighter) - удобный и простой в эксплуатации инструмент, который позволяет существенно увеличить производительность и скорость работы Вашего Android-устройства, путем его очистки от неиспользуемых приложений и устаревших файлов.

При запуске программа автоматически производит анализ внутренней памяти устройства и обнаруживает все ненужные данные, после чего информирует пользователя и предоставляет ему решать какие файлы или приложения могут быть удалены. Присутствует два режима очистки - безопасный и расширенный.

Основные возможности Avast Cleanup (GrimeFighter):

  • Быстрое и эффективное удаление ненужных приложений.
  • Наличие функции Безопасной очистки, которая непрерывно сканирует и удаляет ненужные файлы, данные системной кэш-памяти, миниатюры изображений, установочные и иные ненужные файлы.
  • Функция Расширенной очистки позволяет получить детальный отчет о данных, хранимых на устройстве.
  • Возможность отобразить список данных и файлов и чистить их по категориям.
  • Поиск больших файлов, мультимедиа и приложений на устройстве.
  • Возможность добавить выбранные приложения и файлы в список игнорируемых файлов, которые не следует затрагивать при очистке.
Что нового в Avast Cleanup 4.13.1 для Android?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшена стабильность
Avast Cleanup
Avast Cleanup
Avast Cleanup
Avast Cleanup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами - другое
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Отзывы о программе Avast Cleanup

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