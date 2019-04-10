Avast Cleanup

Total Commander 2.90 для Android Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR Apps2SD 13.4 для Android Apps2SD – мощный инструмент для управления приложениями на вашем смартфоне. Переносите программы с внутренней памяти устройства на карту памяти, удаляйте системные Glary Utilities 3.2.0.966 для Android Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс

ES Проводник 4.1.8.7.1 для Android ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с X-plore 4.14.01 для Android X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или Google Files 1.0.224103129 для Android Приложение от Google, которое может заменить сразу несколько программ. После установки, у вас появится возможность управлять файлами, очищать внутреннюю память