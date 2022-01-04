Foxit PDF Editor для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.1.11.1216 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Конвертирование - PDF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 735 | Статистика
Размер:93,62 Мб
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Foxit PDF Editor​ – простая и удобная программа для чтения и редактирования PDF-файлов. Отличается высокой скоростью работы и быстротой открытия файлов.

Пользователи могут добавлять комментарии и вести совместную работу над одним проектом, при чем, специальные технологии защищают конфиденциальные данные от постороннего вмешательства. Для этого используется специальная разработка ConnectedPDF, она преобразовывает PDF-файлы в формат ConnectedPDF, и может отслеживать, какие пользователи смотрели документ или редактировали его.

PDF-формы можно заполнять и сохранять, экспортировать или импортировать, а также отправлять их по протоколам HTTP и FTP или по e-mail. Присутствует интеграция с облачными хранилищами Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive и блокнотом Evernote.

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