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Google PDF Viewer для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.19.381.03.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:PDF - Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 033 | Статистика
Размер:6,91 Мб
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Google PDF Viewer - удобное приложение для работы с PDF-файлами на Android-устройствах. После инсталляции приложение не отображается в списке установленных приложений - активироваться он будет при открытии PDF документов на смартфоне/планшете или в облачном хранилище.

Также программа предоставляет пользователю возможность печатать файлы, осуществлять поиск по тексту внутри документа и копировать выделенные участки текста.

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