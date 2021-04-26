Google PDF Viewer для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.19.381.03.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категории:
|PDF - Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 033 | Статистика
|Размер:
|6,91 Мб
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Google PDF Viewer - удобное приложение для работы с PDF-файлами на Android-устройствах. После инсталляции приложение не отображается в списке установленных приложений - активироваться он будет при открытии PDF документов на смартфоне/планшете или в облачном хранилище.
Также программа предоставляет пользователю возможность печатать файлы, осуществлять поиск по тексту внутри документа и копировать выделенные участки текста.
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Отзывы о программе Google PDF Viewer
Admin
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