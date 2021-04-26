Google PDF Viewer - удобное приложение для работы с PDF-файлами на Android-устройствах. После инсталляции приложение не отображается в списке установленных приложений - активироваться он будет при открытии PDF документов на смартфоне/планшете или в облачном хранилище.

Также программа предоставляет пользователю возможность печатать файлы, осуществлять поиск по тексту внутри документа и копировать выделенные участки текста.