FreeTube — приложение для просмотра контента с YouTube без авторизации, рекламы и внешнего отслеживания, позволяет получать доступ к видео, каналам, подпискам и сохранять пользовательские данные локально на устройстве. История просмотров, поисковые запросы и список подписок не передаются сторонним сервисам, что повышает уровень конфиденциальности и упрощает контроль над личной информацией.
Работает через официальный API YouTube или через альтернативный сервис Invidious, благодаря чему пользователь может выбирать наиболее удобный источник данных. FreeTube поддерживает открытие видео во внешнем плеере, быстрый переход к каналам, просмотр рекомендаций и управление подписками без необходимости создавать учетную запись. Интерфейс ориентирован на удобство и гибкую настройку: доступны параметры отображения, изменение цветовой схемы, выбор темы оформления и корректировка элементов управления.
Список основных возможностей FreeTube:
- Просмотр видео и каналов без входа в аккаунт, рекламных вставок и баннеров.
- Обеспечивает загрузку видео с выбором качества и частоты кадров.
- Локально сохраняет подписки, истории, миниатюри, субтитры и настройки.
- Работает через API YouTube или сервис Invidious.
- Поддерживает внешние плееры и быстрые переходы.
- Минимизация отслеживания пользовательской активности.
