Laya Music Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.33 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 466 | Статистика
Размер:6,2 Мб
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Laya Music Player - бесплатный и удобный в эксплуатации плеер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю простой и быстрый доступ к музыкальной коллекции.

Присутствует возможность воспроизводить композиции по альбомам, исполнителям, жанрам, названиям песен или проигрывать выбранные папки, управлять списками воспроизведения, имеется встроенный 5-полосный эквалайзер с усилителем низких частот и предустановленными профилями.

Поддерживаются такие аудиоформаты, как например AAC, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis и PCM. Кроме этого присутствует виджет для домашнего экрана.

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