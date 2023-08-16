Laya Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SVAIRIN
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 466 | Статистика
|Размер:
|6,2 Мб
Laya Music Player - бесплатный и удобный в эксплуатации плеер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю простой и быстрый доступ к музыкальной коллекции.
Присутствует возможность воспроизводить композиции по альбомам, исполнителям, жанрам, названиям песен или проигрывать выбранные папки, управлять списками воспроизведения, имеется встроенный 5-полосный эквалайзер с усилителем низких частот и предустановленными профилями.
Поддерживаются такие аудиоформаты, как например AAC, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis и PCM. Кроме этого присутствует виджет для домашнего экрана.
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