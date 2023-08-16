Laya Music Player - бесплатный и удобный в эксплуатации плеер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю простой и быстрый доступ к музыкальной коллекции.

Присутствует возможность воспроизводить композиции по альбомам, исполнителям, жанрам, названиям песен или проигрывать выбранные папки, управлять списками воспроизведения, имеется встроенный 5-полосный эквалайзер с усилителем низких частот и предустановленными профилями.

Поддерживаются такие аудиоформаты, как например AAC, AMR, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis и PCM. Кроме этого присутствует виджет для домашнего экрана.