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Супер диктофон для Android

Супер диктофон 1.4.13 для Android

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Описание Супер диктофон 1.4.13 для AndroidОписание   Скачать Супер диктофон 1.4.13 для AndroidСКАЧАТЬ (4,13 Мб) Скриншоты Супер диктофон 1.4.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Супер диктофон 1.4.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супер диктофон 1.4.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Супер диктофон - удобный во всех отношениях диктофон для Android-устройств. Стандартный встроенный в мобильную ОС Android диктофон для записи внешних звуков не очень удобен в работе и использовании. Приложение предлагает вам попробовать и оценить достоинства этой программы которая имеет некоторые усовершенствованные функции.

Во-первых, Супер диктофон делает записи в mp3-формате, что экономит место на диске и позволяет использовать полученные аудио файлы практически на любых плеерах разных операционных систем. Во-вторых, запись звука в этом приложении никак не ограничена по времени - записывайте пока батарея устройства совсем не разрядится. В-третьих, в Супер диктофоне можно самому определять качество выходного аудио, таким образом также управляя занятым пространством вашего девайса. В-четвертых, запись звука может работать в фоновом режиме, не отвлекая вас от других дел.

Все это реализовано в очень простой и понятной оболочке без сложных настроек: есть кнопки начала записи и остановки записи. Сохраненные аудио файлы можно тут же прослушать, удалить, узнать детали, переименовать, поделиться с друзьями.

В общем, кому нужен действительно качественный диктофон, с которым удобно работать и который не подведет в нужную минуту, можно с уверенностью рекомендовать Супер диктофон.

Что нового в Супер диктофон 1.4.13 для Android?
  • Исправлены ошибки
Супер диктофон
Супер диктофон
Супер диктофон
Супер диктофон
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 13 131
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Супер диктофон

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