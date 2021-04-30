Запись звонка - удобная программа для автоматической записи входящих и исходящих вызовов на Вашем смартфоне или планшете под управлением ОС Android. Теперь, когда предстоит важный телефонный разговор и Вы хотели бы его сохранить для повторного прослушивания, нет необходимости использовать стороннее оборудование и сложные приспособления - с приложением Запись звонка все делается без лишних "заморочек".

По умолчанию установлена запись всех вызовов. Однако разработчиком предусмотрено создание игнорируемого списка контактов, разговоры с которыми записываться не будут. Кроме этого, можно включать/отключать запись полностью, использовать функцию автодинамика и отрегулировать громкость записи.

Удобно, что все ранее сохраненные звонки можно систематизировать и фильтровать: по списку, по времени, по группам, по именам. Записи хранятся на Вашем девайсе в самом распространенном формате .mp3, так что Вы можете перебрасывать их на другие устройства и без проблем воспроизводить.

В целом, получилось просто, но достаточно функционально и удобно - записывайте важные звонки и храните их в удобном для Вас виде и месте.