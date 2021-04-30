Программы для Android » Аудио, Звук » другое » Запись звонка 1.6.08

Запись звонка для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.08 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 813 | Статистика
Размер:6,66 Мб
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Запись звонка - удобная программа для автоматической записи входящих и исходящих вызовов на Вашем смартфоне или планшете под управлением ОС Android. Теперь, когда предстоит важный телефонный разговор и Вы хотели бы его сохранить для повторного прослушивания, нет необходимости использовать стороннее оборудование и сложные приспособления - с приложением Запись звонка все делается без лишних "заморочек".

По умолчанию установлена запись всех вызовов. Однако разработчиком предусмотрено создание игнорируемого списка контактов, разговоры с которыми записываться не будут. Кроме этого, можно включать/отключать запись полностью, использовать функцию автодинамика и отрегулировать громкость записи.

Удобно, что все ранее сохраненные звонки можно систематизировать и фильтровать: по списку, по времени, по группам, по именам. Записи хранятся на Вашем девайсе в самом распространенном формате .mp3, так что Вы можете перебрасывать их на другие устройства и без проблем воспроизводить.

В целом, получилось просто, но достаточно функционально и удобно - записывайте важные звонки и храните их в удобном для Вас виде и месте.

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