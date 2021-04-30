Запись звонка для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.08 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|lovekara
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 813 | Статистика
|Размер:
|6,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Запись звонка - удобная программа для автоматической записи входящих и исходящих вызовов на Вашем смартфоне или планшете под управлением ОС Android. Теперь, когда предстоит важный телефонный разговор и Вы хотели бы его сохранить для повторного прослушивания, нет необходимости использовать стороннее оборудование и сложные приспособления - с приложением Запись звонка все делается без лишних "заморочек".
По умолчанию установлена запись всех вызовов. Однако разработчиком предусмотрено создание игнорируемого списка контактов, разговоры с которыми записываться не будут. Кроме этого, можно включать/отключать запись полностью, использовать функцию автодинамика и отрегулировать громкость записи.
Удобно, что все ранее сохраненные звонки можно систематизировать и фильтровать: по списку, по времени, по группам, по именам. Записи хранятся на Вашем девайсе в самом распространенном формате .mp3, так что Вы можете перебрасывать их на другие устройства и без проблем воспроизводить.
В целом, получилось просто, но достаточно функционально и удобно - записывайте важные звонки и храните их в удобном для Вас виде и месте.
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