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Parkopedia для Android

Parkopedia 2.0.60.0 для Android

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Описание Parkopedia 2.0.60.0 для AndroidОписание   Скачать Parkopedia 2.0.60.0 для AndroidСКАЧАТЬ (21,6 Мб) Скриншоты Parkopedia 2.0.60.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Parkopedia 2.0.60.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Parkopedia 2.0.60.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Parkopedia - удобное приложение для поиска парковочных мест. На данный момент база данных включает в себя более 60 миллионов парковочных мест в 75 странах мира. В том случае если поблизости парковки не обозначены, присутствует возможность самостоятельно добавить новую парковку, загрузив на сайт сделанную вами фотографию парковочного знака (на котором содержится информация о часах работы парковки, ценах и т.д.).

Основные возможности:

  • Поиск парковки по адресу или местоположению.
  • Возможность проложить маршрут проезда прямо до въезда на парковку.
  • Отображение информации о количестве свободных мест на парковке на данный момент (там, где эта эта информация доступна).
  • Поиск информации о часах работы парковки, актуальных ценах, способах оплаты и т.д.
  • Наличие разнообразных фильтров для поиска нужной парковки (таких как "бесплатно", "принимаются кредитные карты" и т.д.).
Parkopedia
Parkopedia
Parkopedia
Parkopedia
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - GPS
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Отзывы о программе Parkopedia

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