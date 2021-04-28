Прически пошагово для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.49 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|yorzasergey
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 734 | Статистика
|Размер:
|8,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Прически пошагово - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит пошаговые инструкции с иллюстрациями и подробным описанием, следуя которым можно быстро и легко создать прическу любой сложности. Программа предлагает более 100 вариантов причесок различной сложности, от основ до мастер-класса по созданию сложных причесок.
В дальнейшем приложение будет дополнено различными советами и рекомендациями о том как правильно ухаживать за волосами. Присутствует пять категорий причесок - повседневные, вечерние, стильные, свадебные и прически с плетением кос. Приложение будет регулярно наполняться новыми фото уроками по созданию модных причесок.
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