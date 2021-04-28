Прически пошагово - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит пошаговые инструкции с иллюстрациями и подробным описанием, следуя которым можно быстро и легко создать прическу любой сложности. Программа предлагает более 100 вариантов причесок различной сложности, от основ до мастер-класса по созданию сложных причесок.

В дальнейшем приложение будет дополнено различными советами и рекомендациями о том как правильно ухаживать за волосами. Присутствует пять категорий причесок - повседневные, вечерние, стильные, свадебные и прически с плетением кос. Приложение будет регулярно наполняться новыми фото уроками по созданию модных причесок.