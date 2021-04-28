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Прически пошагово для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.49 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 734 | Статистика
Размер:8,47 Мб
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Прически пошагово - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит пошаговые инструкции с иллюстрациями и подробным описанием, следуя которым можно быстро и легко создать прическу любой сложности. Программа предлагает более 100 вариантов причесок различной сложности, от основ до мастер-класса по созданию сложных причесок.

В дальнейшем приложение будет дополнено различными советами и рекомендациями о том как правильно ухаживать за волосами. Присутствует пять категорий причесок - повседневные, вечерние, стильные, свадебные и прически с плетением кос. Приложение будет регулярно наполняться новыми фото уроками по созданию модных причесок. 

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