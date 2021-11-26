Прогноз клева для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22,14 Мб
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Прогноз клева - полезная программа для заядлых рыбаков, позволяющая узнать актуальный прогноз погоды и оптимальные погодные условия для рыбной ловли, а также предоставляющая доступ к другим важным и полезным опциям.

Ключевые особенности программы:

  • Подробный прогноз погоды с интервалом в 3 часа со всеми важными погодными параметрами на 5 дней.
  • Возможность выбора одного из трех погодных сервисов, который наиболее точен для Вашего населенного пункта.
  • Возможность использовать встроенный бародатчик для корректировки и максимально точных показаний давления.
  • Вся информация о погоде и клеве структурирована и доступна на главном экране без лишних движений.
  • Все алгоритмы для расчета клева составлены на основе научной литературы, наблюдений и статистических данных с рыбалок.
  • Учет множества погодных и астрономических факторов в алгоритмах для прогнозирования клева.
  • Влияние каждого погодного фактора на клев рыбы аргументировано и научно обосновано, описано и доступно для чтения.
  • Возможность составления собственного алгоритма расчета клева на основе статистической обработки информации из собственных календарных заметок.
  • Установка различных меток с видимым названием и комментариями.
  • Возможность записи пройденного маршрута.
  • Темный режим с максимальным сбережением энергии.
  • Несколько типов карт, возможность экспорта / импорта данных в форматах kml, gpx и многое другое.
  • Информация о геомагнитной активности Солнца, которая также учитывается в алгоритмах расчета клева.
  • Учет в расчетах и информация о фазе Луны, лунном дне, времени ее восхода/захода.
  • Расчетные данные о высоте, периоде и длине волн для озер, морей и океанов.
  • Новости о рыбалке и охоте от отличных сайтов с возможностью чтения прямо в приложении.
  • Полезная информация о видах рыб и различных снастях, которая доступна offline и максимально конструктивна.
  • Важные погодные данные и информация о волнах доступна в виде графиков для лучшего анализа.
  • Возможность вести собственную статистику по улову, а также делать важные заметки.
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