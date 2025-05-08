Magnifying Glass для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5 Мб
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Magnifying Glass — приложение, которое превращает камеру смартфона в цифровую лупу. Дает возможность  увеличить мелкий текст, изображения и другие объекты. Программа подходит для пользователей с разными потребностями — от людей с ослабленным зрением до специалистов, которые работают с мелкими деталями, радиомонтажников или техников.

Позволяет увеличивать изображение с помощью сенсорного управления, а также использовать фонарик для освещения объекта в условиях недостаточной освещенности. Оснащена дополнительными функциями: стоп-кадр, фильтры и настройка яркости. Простой интерфейс делает приложение доступным для широкой аудитории.

Список основных возможностей Magnifying Glass:

  • Цифровая лупа с увеличением от 1x до 10x.
  • Сенсорное увеличение с помощью жестов.
  • Стоп-кадр для детального просмотра изображения.
  • Встроенный фонарик при плохом освещении.
  • Съемка и сохранение увеличенных фотографий.
  • Просмотр и отправка сохранённых изображений.
  • Визуальные фильтры для длительного комфортного чтения.
  • Персонализированные настройки под индивидуальные потребности пользователя.
  • Доступ к камере только для основной функции увеличения.
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