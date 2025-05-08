Magnifying Glass — приложение, которое превращает камеру смартфона в цифровую лупу. Дает возможность увеличить мелкий текст, изображения и другие объекты. Программа подходит для пользователей с разными потребностями — от людей с ослабленным зрением до специалистов, которые работают с мелкими деталями, радиомонтажников или техников.

Позволяет увеличивать изображение с помощью сенсорного управления, а также использовать фонарик для освещения объекта в условиях недостаточной освещенности. Оснащена дополнительными функциями: стоп-кадр, фильтры и настройка яркости. Простой интерфейс делает приложение доступным для широкой аудитории.

Список основных возможностей Magnifying Glass: