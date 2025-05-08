Magnifying Glass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pony Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5 Мб
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Magnifying Glass — приложение, которое превращает камеру смартфона в цифровую лупу. Дает возможность увеличить мелкий текст, изображения и другие объекты. Программа подходит для пользователей с разными потребностями — от людей с ослабленным зрением до специалистов, которые работают с мелкими деталями, радиомонтажников или техников.
Позволяет увеличивать изображение с помощью сенсорного управления, а также использовать фонарик для освещения объекта в условиях недостаточной освещенности. Оснащена дополнительными функциями: стоп-кадр, фильтры и настройка яркости. Простой интерфейс делает приложение доступным для широкой аудитории.
Список основных возможностей Magnifying Glass:
- Цифровая лупа с увеличением от 1x до 10x.
- Сенсорное увеличение с помощью жестов.
- Стоп-кадр для детального просмотра изображения.
- Встроенный фонарик при плохом освещении.
- Съемка и сохранение увеличенных фотографий.
- Просмотр и отправка сохранённых изображений.
- Визуальные фильтры для длительного комфортного чтения.
- Персонализированные настройки под индивидуальные потребности пользователя.
- Доступ к камере только для основной функции увеличения.
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