Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android. Теперь, если предстоит важный телефонный разговор и Вы хотите сохранить его для повторного прослушивания или использования в других целях, то данная программа сделает это очень легко и просто. По умолчанию, автоматически записываются все вызовы. Однако гибкие настройки позволяют управлять адресной книгой, указывая какие вызовы стоит сохранять, а какие - нет. Любой разговор может быть тут же прослушан и отмечен примечанием, чтобы потом было легче сортировать, фильтровать и искать нужные Вам записи.

Записанные звонки размещаются в папке Входящие. Каких-то ограничений на количество хранимых записей нет: все зависит только от объема памяти Вашего устройства. Однако когда память заполнится, то новые звонки будут замещать старые. Чтобы не потерять важные для Вас разговоры, переносите их в папку Сохраненные звонки.

Удобно, что приложение тесно интегрировано с облачными сервисами Google Drive и Dropbox, что дает возможность сохранять и синхронизировать вызовы в облаке. В целом, если Вам понадобится записать какой-то важный разговор по телефону, то Запись звонков может быть рекомендовано для этого как весьма удобное в работе и простое в настройке приложение.