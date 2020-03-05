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Запись звонков для Android

Запись звонков 6.06.1 для Android

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Описание Запись звонков 6.06.1 для AndroidОписание   Скачать Запись звонков 6.06.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,35 Мб) Скриншоты Запись звонков 6.06.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Запись звонков 6.06.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Запись звонков 6.06.1 для AndroidОтзывы (1)  
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3.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android. Теперь, если предстоит важный телефонный разговор и Вы хотите сохранить его для повторного прослушивания или использования в других целях, то данная программа сделает это очень легко и просто. По умолчанию, автоматически записываются все вызовы. Однако гибкие настройки позволяют управлять адресной книгой, указывая какие вызовы стоит сохранять, а какие - нет. Любой разговор может быть тут же прослушан и отмечен примечанием, чтобы потом было легче сортировать, фильтровать и искать нужные Вам записи.

Записанные звонки размещаются в папке Входящие. Каких-то ограничений на количество хранимых записей нет: все зависит только от объема памяти Вашего устройства. Однако когда память заполнится, то новые звонки будут замещать старые. Чтобы не потерять важные для Вас разговоры, переносите их в папку Сохраненные звонки.

Удобно, что приложение тесно интегрировано с облачными сервисами Google Drive и Dropbox, что дает возможность сохранять и синхронизировать вызовы в облаке. В целом, если Вам понадобится записать какой-то важный разговор по телефону, то Запись звонков может быть рекомендовано для этого как весьма удобное в работе и простое в настройке приложение.

Что нового в Запись звонков 6.06.1 для Android?
  • Исправлены ошибки
Запись звонков
Запись звонков
Запись звонков
Запись звонков
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 794
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Запись звонков

Евгений про Запись звонков 4.16 для Android [05-03-2020]

Установил, не записывает всё по умолчанию, изменил аудио источник на mic, всё равно не записывает, у меня 8 андроид.
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