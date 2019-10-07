Fast Video Downloader - удобная и простая в настройке программа для скачивания видеороликов с многих популярных ресурсов. Поддерживаются такие сервисы как Youtube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и много других. Если необходимо скачать на свой компьютер видеоклип с одного из указанных хостинговых ресурсов, чтобы посмотреть его, например, на ПК без доступа в интернет, то обычным способом это сделать невозможно, а вот с помощью данной программы такая процедура выполняется в несколько простых действий.

Ваша задача скопировать URL-адрес нужного ролика и вставить его в соответствующее окошке программы. При этом, почти для всех ресурсов поддерживается интеграция с буфером обмена - как только Вы скопировали адрес, он автоматически появится и в программе. Остается только нажать "Скачать" и начнется загрузка указанного видео.

В программе реализована строка поискового запроса, где Вы прямо из приложения можете задать поиск интересующего ролика. Приложение работает быстро и умеренно потребляет ресурсы компьютера, поэтому при загрузке Вы без проблем можете заниматься своими обычными делами.

Стоит отметить, что в полной версии программы есть также возможность конвертирования видеофайлов в .avi и .3gp форматы. Кроме того, видео может быть адаптировано для воспроизведения на Android-устройствах, iOS-девайсах (iPhone, iPod, iPad) и Sony PS. Однако и это еще не все: при желании можно извлечь аудио дорожку из видеоролика, сконвертировав ее в .mp3-формат. При конвертировании видео, кроме его формата, можно задавать и выходное разрешение что будет влиять на качество картинки.

В целом, приложение Fast Video Downloader рассчитано на простых обычных пользователей, позволяя легко и быстро скачивать на свой компьютер ролики с множества видеоресурсов.