Программы для Windows » Видео » другое » SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 Pro
SmoothVideo Project для Windows

SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 Pro

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 ProОписание   Скачать SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 ProСКАЧАТЬ (9,45 Мб) Скриншоты SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 ProСкриншоты (6)   Статистика SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 ProСтатистика   Отзывы о SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 ProОтзывы (3)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой динамической четкостью. Плавность движений достигается за счет добавления в видеоряд новых кадров, содержащих промежуточные положения объектов. Такие технологии используются в телевизорах и проекторах высшего ценового диапазона, однако при помощи SVP этот же эффект можно получить и на обычном ПК.

Программа использует по максимуму все возможности современных видеокарт (AMD и NVIDIA), поддерживающих стандарт OpenCL, что снижает нагрузку на центральный процессор и увеличивает производительность самой графической карты. Таким образом, даже на обычном ПК со средними характеристиками железа можно смотреть Full HD 1080p с частотой 60 кадров/cек в режиме реального времени.

Использование технологии возможно в большинстве популярных проигрывателей видео, включая и Windows Media Center, KMPlayer, GOM Player и др. Так что если вас не устраивает качество воспроизведения фильма на компьютере, то попробуйте этот программный пакет, получив незабываемые впечатления от домашнего просмотра кинохитов, как будто вы находитесь в кинотеатре.

SmoothVideo Project
SmoothVideo Project
SmoothVideo Project
SmoothVideo Project
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

MediaInfo 18.12

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

SmoothVideo Project 4.3.0.155 / 4.3.160 Pro

SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой

SplitCam 8.1.4.1

SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. SplitCam позволяет добавлять в

Digital Video Repair 3.3.5.0

Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием повреждённых AVI файлов в следующих случаях:

VideoInspector 2.15.1.145

Программа VideoInspector поможет определить какой кодек вам необходим для просмотра фильма, какие кодеки доступны и т.д.

DivFix++ 0.34

DivFix++ — программа для восстановления битых файлов формата AVI. Позволяет переписывать индекс AVI файла и удалять поврежденные фреймы, что делает возможным

скачать Adguard

Отзывы о программе SmoothVideo Project

Сергей про SmoothVideo Project 4.3.0.155 [08-12-2018]

Программа небесплатная, триальная версия на 30 дней.
| | Ответить

K про SmoothVideo Project 4.3.0.155 [07-12-2018]

Можно просто папку программы скопировать с другого компа из Programm Files. Только что проверил, работает.
| | Ответить

jugg про SmoothVideo Project 4.0.0.70 [28-03-2016]

тут тоже ссылка на онлайн-установщик. Нигде не могу найти просто дистрибутив чтоб установить на комп без доступа к интернету. Он вообще есть в природе?
1 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 