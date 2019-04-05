SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой динамической четкостью. Плавность движений достигается за счет добавления в видеоряд новых кадров, содержащих промежуточные положения объектов. Такие технологии используются в телевизорах и проекторах высшего ценового диапазона, однако при помощи SVP этот же эффект можно получить и на обычном ПК.

Программа использует по максимуму все возможности современных видеокарт (AMD и NVIDIA), поддерживающих стандарт OpenCL, что снижает нагрузку на центральный процессор и увеличивает производительность самой графической карты. Таким образом, даже на обычном ПК со средними характеристиками железа можно смотреть Full HD 1080p с частотой 60 кадров/cек в режиме реального времени.

Использование технологии возможно в большинстве популярных проигрывателей видео, включая и Windows Media Center, KMPlayer, GOM Player и др. Так что если вас не устраивает качество воспроизведения фильма на компьютере, то попробуйте этот программный пакет, получив незабываемые впечатления от домашнего просмотра кинохитов, как будто вы находитесь в кинотеатре.