Alternate Pic View для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.830 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 426 | Статистика
Размер:18,05 Мб
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Alternate Pic View скриншот № 1
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Alternate Pic View скриншот № 4

Alternate Pic View - неплохая замена стандартному приложению для просмотра изображений. Кроме непосредственно показа картинок, эта утилита обладает набором дополнительных опций для редактирования графических файлов. Поддерживаются практически все форматы изображений: jpg, bmp, ico, gif, tiff, png и другие.

В Alternate Pic View Вы сможете изменять цвета, вращать, отзеркаливать, экспериментировать с резкостью, регулировать яркость и контраст, менять размер, добавлять свои рисунки, а также использовать ряд фильтров и эффектов. Что интересно, прямо в этом приложении есть инструменты захвата экрана (скриншоты), конвертирования файлов между графическими форматами и извлечения иконок.

Доступен пакетный режим для операций конвертирования и изменения размера, что очень удобно при работе с большим объемом файлов. Кстати, для просмотра Вашей коллекции фотографий есть режим слайд-шоу. В целом, приложение сможет удовлетворить основные потребности пользователей, позволяя удобно и комфортно просматривать и редактировать файлы изображений.

Что нового в Alternate Pic View 2.830?
  • Обновлены инструменты
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Alternate Pic View

(ерж про Alternate Pic View 1.966 [04-05-2015]

Кому важно, на сайте разработчика имеется и портативная версия программы.
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