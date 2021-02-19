Alternate Pic View - неплохая замена стандартному приложению для просмотра изображений. Кроме непосредственно показа картинок, эта утилита обладает набором дополнительных опций для редактирования графических файлов. Поддерживаются практически все форматы изображений: jpg, bmp, ico, gif, tiff, png и другие.

В Alternate Pic View Вы сможете изменять цвета, вращать, отзеркаливать, экспериментировать с резкостью, регулировать яркость и контраст, менять размер, добавлять свои рисунки, а также использовать ряд фильтров и эффектов. Что интересно, прямо в этом приложении есть инструменты захвата экрана (скриншоты), конвертирования файлов между графическими форматами и извлечения иконок.

Доступен пакетный режим для операций конвертирования и изменения размера, что очень удобно при работе с большим объемом файлов. Кстати, для просмотра Вашей коллекции фотографий есть режим слайд-шоу. В целом, приложение сможет удовлетворить основные потребности пользователей, позволяя удобно и комфортно просматривать и редактировать файлы изображений.