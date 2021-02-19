Alternate Pic View для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.830 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 426 | Статистика
|Размер:
|18,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Alternate Pic View - неплохая замена стандартному приложению для просмотра изображений. Кроме непосредственно показа картинок, эта утилита обладает набором дополнительных опций для редактирования графических файлов. Поддерживаются практически все форматы изображений: jpg, bmp, ico, gif, tiff, png и другие.
В Alternate Pic View Вы сможете изменять цвета, вращать, отзеркаливать, экспериментировать с резкостью, регулировать яркость и контраст, менять размер, добавлять свои рисунки, а также использовать ряд фильтров и эффектов. Что интересно, прямо в этом приложении есть инструменты захвата экрана (скриншоты), конвертирования файлов между графическими форматами и извлечения иконок.
Доступен пакетный режим для операций конвертирования и изменения размера, что очень удобно при работе с большим объемом файлов. Кстати, для просмотра Вашей коллекции фотографий есть режим слайд-шоу. В целом, приложение сможет удовлетворить основные потребности пользователей, позволяя удобно и комфортно просматривать и редактировать файлы изображений.
- Обновлены инструменты
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Alternate Pic View
(ерж про Alternate Pic View 1.966 [04-05-2015]
Кому важно, на сайте разработчика имеется и портативная версия программы.
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