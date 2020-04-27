WeChat для Android

WeChat 7.0.12 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WeChat 7.0.12 для AndroidОписание   Скачать WeChat 7.0.12 для AndroidСКАЧАТЬ (106,36 Мб) Скриншоты WeChat 7.0.12 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика WeChat 7.0.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о WeChat 7.0.12 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат. С клиентом вы сможете легко общаться с семьей и друзьями в разных странах, всегда оставаясь на связи - нужен лишь доступ в интернет посредством мобильного трафика или по Wi-Fi-сети. Кроме отправки текстовых сообщений (SMS/MMS) и голосовых звонков, в WeChat доступны еще и видео вызовы высокого качества, передача фотографий, а также забавные игры.

Если есть необходимость пообщаться нескольким пользователям одновременно, то для этого предусмотрен групповой чат с участием до 100 человек сразу - можно проводить целые конференции. При этом весьма кстати будет поддержка мультимедийных сообщений: видео ролики, изображения, текстовые и голосовые месседжи.

Чтобы собеседники ощутили всю полноту ваших чувств, эмоций и переживаний, используйте при общении обширную галерею стикеров, где собраны сотни забавных и веселых анимированных наклеек с героями фильмов, сериалов и мультиков. А лучшими моментами своей жизни вы можете поделиться, настроив персональный фотопоток.

Не ограничивайте себя устоявшимся кругом общения, ищите новых друзей с функциями "Радар друзей", "Пользователи по соседству" и "Встряска" - может так случиться, что с некоторыми вы сможете встретиться "в живую". Кстати, если вы путешествуете, то вместо того, чтобы рассказывать другим, где вы находитесь, просто воспользуйтесь опцией обмена данными о своем местоположении в режиме реального времени, и тогда ваши друзья будут знать о вашем пребывании в данный момент.

Разработчики уделили большое внимание защите конфиденциальности передаваемой информации, предоставляя самый высокий уровень контроля над личными данными: это единственное приложение для обмена сообщениями, которое было сертифицировано TRUSTe.

В целом, WeChat можно смело назвать одним из лучших коммуникационных приложений, которое составит достойную конкуренцию другим аналогичным программам типа WhatsApp, Viber, Line и др.

Что нового в WeChat 7.0.12 для Android?
  • Исправления мелких ошибок
WeChat
WeChat
WeChat
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 804
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Viber 12.8.0.13 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

WhatsApp 2.20.123 для Android

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,

Google Duo 37.0.203822913.DR37_RC11 для Android

Google Duo - удобное приложение для общения с друзьями по видеосвязи, с возможностью увидеть собеседника во время входящего звонка ещё до момента поднятия трубки.

Plus Messenger 4.2.1.1 для Android

Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет

Telegram 6.1.0 для Android

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими

Vidogram 1.7.12 для Android

Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой и видеосвязи, а также обмена текстовыми сообщениями. Программа использует

скачать Adguard

Отзывы о программе WeChat

Admin

Отзывов о программе WeChat 7.0.12 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 