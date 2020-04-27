WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат. С клиентом вы сможете легко общаться с семьей и друзьями в разных странах, всегда оставаясь на связи - нужен лишь доступ в интернет посредством мобильного трафика или по Wi-Fi-сети. Кроме отправки текстовых сообщений (SMS/MMS) и голосовых звонков, в WeChat доступны еще и видео вызовы высокого качества, передача фотографий, а также забавные игры.

Если есть необходимость пообщаться нескольким пользователям одновременно, то для этого предусмотрен групповой чат с участием до 100 человек сразу - можно проводить целые конференции. При этом весьма кстати будет поддержка мультимедийных сообщений: видео ролики, изображения, текстовые и голосовые месседжи.

Чтобы собеседники ощутили всю полноту ваших чувств, эмоций и переживаний, используйте при общении обширную галерею стикеров, где собраны сотни забавных и веселых анимированных наклеек с героями фильмов, сериалов и мультиков. А лучшими моментами своей жизни вы можете поделиться, настроив персональный фотопоток.

Не ограничивайте себя устоявшимся кругом общения, ищите новых друзей с функциями "Радар друзей", "Пользователи по соседству" и "Встряска" - может так случиться, что с некоторыми вы сможете встретиться "в живую". Кстати, если вы путешествуете, то вместо того, чтобы рассказывать другим, где вы находитесь, просто воспользуйтесь опцией обмена данными о своем местоположении в режиме реального времени, и тогда ваши друзья будут знать о вашем пребывании в данный момент.

Разработчики уделили большое внимание защите конфиденциальности передаваемой информации, предоставляя самый высокий уровень контроля над личными данными: это единственное приложение для обмена сообщениями, которое было сертифицировано TRUSTe.

В целом, WeChat можно смело назвать одним из лучших коммуникационных приложений, которое составит достойную конкуренцию другим аналогичным программам типа WhatsApp, Viber, Line и др.