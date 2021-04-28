ATmicro Database для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IODEMA Srl
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 032 | Статистика
|Размер:
|4,03 Мб
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ATmicro Database - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет проверить характеристики микроконтроллеров, производимых компанией Atmel.
Присутствует возможность осуществлять поиск по базе микроконтроллеров, а также применять разнообразные фильтры, например по названию, используемой flash-памяти, разъему и пр.
Программа позволяет узнать подробные характеристики любого микроконтроллера, например используемую архитектуру, память, частоту процессора, рабочие температуры, вольтаж, возможность подключения к различным разъема и многое другое.
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