ATmicro Database - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет проверить характеристики микроконтроллеров, производимых компанией Atmel.

Присутствует возможность осуществлять поиск по базе микроконтроллеров, а также применять разнообразные фильтры, например по названию, используемой flash-памяти, разъему и пр.

Программа позволяет узнать подробные характеристики любого микроконтроллера, например используемую архитектуру, память, частоту процессора, рабочие температуры, вольтаж, возможность подключения к различным разъема и многое другое.