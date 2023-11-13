Simurelay для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Электроника, радио
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Размер:4,5 Мб
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Simurelay - симулятор, разработанный для проектирования электромеханических систем, позволяющий с легкостью создавать разнообразные электрические схемы, используя широкий спектр основных компонентов, таких как реле, переключатели, кнопки, контакторы, таймеры, двигатели и многое другое.

Simurelay выделяется своей простотой использования и мощными функциями симуляции. Независимо от вашего уровня опыта, вы сможете быстро моделировать и анализировать электромеханические системы.

Основные возможности Simurelay:

  • Множество компонентов: Используйте разнообразные электрические элементы для создания точных схем - от реле до контакторов.
  • Реалистичная симуляция: Проверьте работу своих схем в виртуальной среде с высокой степенью реализма.
  • Удобство использования: Интуитивный интерфейс позволяет легко создавать и редактировать схемы.
  • Обучение и обучающие материалы: Simurelay предоставляет обширные обучающие ресурсы для новичков и опытных специалистов.

В целом, Simurelay - это не просто симулятор, это ваш надежный инструмент для создания и тестирования электромеханических схем. Он сочетает в себе простоту использования с мощными возможностями симуляции, делая проектирование электромеханических систем легким и увлекательным.

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