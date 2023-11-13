Simurelay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mordia Studio
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,5 Мб
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Simurelay - симулятор, разработанный для проектирования электромеханических систем, позволяющий с легкостью создавать разнообразные электрические схемы, используя широкий спектр основных компонентов, таких как реле, переключатели, кнопки, контакторы, таймеры, двигатели и многое другое.
Simurelay выделяется своей простотой использования и мощными функциями симуляции. Независимо от вашего уровня опыта, вы сможете быстро моделировать и анализировать электромеханические системы.
Основные возможности Simurelay:
- Множество компонентов: Используйте разнообразные электрические элементы для создания точных схем - от реле до контакторов.
- Реалистичная симуляция: Проверьте работу своих схем в виртуальной среде с высокой степенью реализма.
- Удобство использования: Интуитивный интерфейс позволяет легко создавать и редактировать схемы.
- Обучение и обучающие материалы: Simurelay предоставляет обширные обучающие ресурсы для новичков и опытных специалистов.
В целом, Simurelay - это не просто симулятор, это ваш надежный инструмент для создания и тестирования электромеханических схем. Он сочетает в себе простоту использования с мощными возможностями симуляции, делая проектирование электромеханических систем легким и увлекательным.
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