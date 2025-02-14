Electronics Toolbox — приложение создано для всех, кто работает с электротехникой и электроникой. Предоставляет доступ к подробным описаниям множества электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и другие. Приложение идеально подходит для студентов, инженеров, любителей электроники и всех, кто интересуется проектированием электрических и электронных схем.

С помощью приложения можно выполнять различные расчеты для создания и анализа схем, включая калькуляторы для резисторов, катушек индуктивности, фильтров и других компонентов. Программа поддерживает проектирование усилителей, расчет характеристик транзисторов и конденсаторов, а также предоставляет инструменты для анализа цепей.

Основные возможности Electronics Toolbox: