Electronics Toolbox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Anas Abubakar
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.53 Мб
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Electronics Toolbox — приложение создано для всех, кто работает с электротехникой и электроникой. Предоставляет доступ к подробным описаниям множества электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и другие. Приложение идеально подходит для студентов, инженеров, любителей электроники и всех, кто интересуется проектированием электрических и электронных схем.
С помощью приложения можно выполнять различные расчеты для создания и анализа схем, включая калькуляторы для резисторов, катушек индуктивности, фильтров и других компонентов. Программа поддерживает проектирование усилителей, расчет характеристик транзисторов и конденсаторов, а также предоставляет инструменты для анализа цепей.
Основные возможности Electronics Toolbox:
- Подробные описания электронных компонентов: транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и другие.
- Расчеты для различных типов компонентов и цепей.
- Инструменты для проектирования: усилители, фильтры, катушки индуктивности.
- Калькуляторы для работы с резисторами, конденсаторами и транзисторами.
- Поддержка проектирования различных типов фильтров, включая фильтры Баттерворта и Саллена-Ки.
- Инструменты для расчета параметров электронных схем, включая делители напряжения, сопротивления и мощности.
- Визуализация проектов усилителей и фильтров с помощью графиков.
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