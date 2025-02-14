Electronics Toolbox для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17.53 Мб
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Electronics Toolbox — приложение создано для всех, кто работает с электротехникой и электроникой. Предоставляет доступ к подробным описаниям множества электронных компонентов, таких как транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и другие. Приложение идеально подходит для студентов, инженеров, любителей электроники и всех, кто интересуется проектированием электрических и электронных схем.

С помощью приложения можно выполнять различные расчеты для создания и анализа схем, включая калькуляторы для резисторов, катушек индуктивности, фильтров и других компонентов. Программа поддерживает проектирование усилителей, расчет характеристик транзисторов и конденсаторов, а также предоставляет инструменты для анализа цепей.

Основные возможности Electronics Toolbox:

  • Подробные описания электронных компонентов: транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и другие.
  • Расчеты для различных типов компонентов и цепей.
  • Инструменты для проектирования: усилители, фильтры, катушки индуктивности.
  • Калькуляторы для работы с резисторами, конденсаторами и транзисторами.
  • Поддержка проектирования различных типов фильтров, включая фильтры Баттерворта и Саллена-Ки.
  • Инструменты для расчета параметров электронных схем, включая делители напряжения, сопротивления и мощности.
  • Визуализация проектов усилителей и фильтров с помощью графиков.
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