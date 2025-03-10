Refrigerant Slider — профессиональный инструмент для быстрого и точного преобразования давления в температуру хладагента. Приложение охватывает более 70 различных хладагентов, включая природные, и предоставляет пользователям подробную информацию о каждом из них, включая классы, химическую смесь, потенциал глобального потепления (ПГП), потенциал озонного истощения (ПОИ), типы масла и CAS-номер. Использует данные свойств хладагента от NIST и уравнения Антуана для точных расчетов.

Программа будет полезна для специалистов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (ОВКВиО). Поддерживает переключение между различными единицами измерения (метрическими и британскими) и позволяет выбирать между манометрическим и абсолютным давлением.

Основные возможности Refrigerant Slider: