Refrigerant Slider для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.62.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:51.3 Мб
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Refrigerant Slider — профессиональный инструмент для быстрого и точного преобразования давления в температуру хладагента. Приложение охватывает более 70 различных хладагентов, включая природные, и предоставляет пользователям подробную информацию о каждом из них, включая классы, химическую смесь, потенциал глобального потепления (ПГП), потенциал озонного истощения (ПОИ), типы масла и CAS-номер. Использует данные свойств хладагента от NIST и уравнения Антуана для точных расчетов.

Программа будет полезна для специалистов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (ОВКВиО). Поддерживает переключение между различными единицами измерения (метрическими и британскими) и позволяет выбирать между манометрическим и абсолютным давлением.

Основные возможности Refrigerant Slider:

  • Поддерживает более 70 различных хладагентов, включая природные.
  • Дает информацию о химическом составе, классе, ПГП, ПОИ, типах масла и CAS-номере хладагентов.
  • Использает точки росы и температуры начала кипения хладагентов.
  • Предоставляет возможность ввода точных значений давления и температуры с мгновенным расчетом и визуальной индикацией.
  • Поддерживает выбор единиц измерения давления и температуры как в метрической системе (СИ), так и в британских единицах.
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