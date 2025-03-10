Refrigerant Slider для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.62.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Danfoss A/S
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|51.3 Мб
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Refrigerant Slider — профессиональный инструмент для быстрого и точного преобразования давления в температуру хладагента. Приложение охватывает более 70 различных хладагентов, включая природные, и предоставляет пользователям подробную информацию о каждом из них, включая классы, химическую смесь, потенциал глобального потепления (ПГП), потенциал озонного истощения (ПОИ), типы масла и CAS-номер. Использует данные свойств хладагента от NIST и уравнения Антуана для точных расчетов.
Программа будет полезна для специалистов в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (ОВКВиО). Поддерживает переключение между различными единицами измерения (метрическими и британскими) и позволяет выбирать между манометрическим и абсолютным давлением.
Основные возможности Refrigerant Slider:
- Поддерживает более 70 различных хладагентов, включая природные.
- Дает информацию о химическом составе, классе, ПГП, ПОИ, типах масла и CAS-номере хладагентов.
- Использает точки росы и температуры начала кипения хладагентов.
- Предоставляет возможность ввода точных значений давления и температуры с мгновенным расчетом и визуальной индикацией.
- Поддерживает выбор единиц измерения давления и температуры как в метрической системе (СИ), так и в британских единицах.
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