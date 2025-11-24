Phyphox — приложение, которое позволяет использовать встроенные датчики смартфона для проведения физических измерений и различных экспериментальных наблюдений. Предоставляет прямой доступ к сенсорам устройства и предлагает готовые наборы экспериментов, которые автоматически анализируют полученные данные. Благодаря этому инструмент подходит для личных исследований, учебных задач и практической работы, где требуется получить достоверные измерения с возможностью их дальнейшей обработки.

Помимо использования встроенных сценариев, пользователи могут создавать собственные эксперименты через веб-редактор, выбирать нужные типы датчиков, определять шаги анализа и настраивать интерфейс. Результаты измерений можно экспортировать в распространённые форматы, что упрощает работу с данными в научных отчётах и сторонних программах. Дополнительно предусмотрено удалённое управление экспериментами через браузер на компьютере, подключённом к одной сети со смартфоном.

Основные возможности Phyphox: