Phyphox для Android
|СКАЧАТЬ
Phyphox — приложение, которое позволяет использовать встроенные датчики смартфона для проведения физических измерений и различных экспериментальных наблюдений. Предоставляет прямой доступ к сенсорам устройства и предлагает готовые наборы экспериментов, которые автоматически анализируют полученные данные. Благодаря этому инструмент подходит для личных исследований, учебных задач и практической работы, где требуется получить достоверные измерения с возможностью их дальнейшей обработки.
Помимо использования встроенных сценариев, пользователи могут создавать собственные эксперименты через веб-редактор, выбирать нужные типы датчиков, определять шаги анализа и настраивать интерфейс. Результаты измерений можно экспортировать в распространённые форматы, что упрощает работу с данными в научных отчётах и сторонних программах. Дополнительно предусмотрено удалённое управление экспериментами через браузер на компьютере, подключённом к одной сети со смартфоном.
Основные возможности Phyphox:
- Предоставляет доступ к датчикам смартфона: акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик освещённости, давления, микрофон, датчик приближения, GPS.
- Поддерживает методы анализа, в том числе простые вычисления, преобразование Фурье, кросс-корреляцию и другие инструменты обработки сигналов.
- Предлагает набор предустановленных экспериментов, готовых к запуску без дополнительных настроек.
- Предусматривает создание пользовательских экспериментов через веб-редактор с настройкой входных данных и алгоритмов обработки.
- Дает возможность экспортировать результаты измерений в форматы CSV (с запятыми или табуляцией) и Excel.
- Обеспечивает удалённое управление экспериментами через веб-интерфейс без установки дополнительного ПО на компьютер.
- Использует сканирование QR-кодов для загрузки конфигураций экспериментов.
