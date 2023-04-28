PROTO для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.18.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,21 Мб
PROTO скриншот № 2
PROTO скриншот № 3
PROTO скриншот № 4

PROTO - это симулятор электросхем в реальном времени, с помощью которой можно создать схему с различными компонентами и смоделировать ее поведение. Во время моделирования можно проверять напряжения, токи и многие другие переменные, проверять сигналы на многоканальном осцилиоскопе и настраивать свою схему в реальном времени.

Также присутствует возможность использовать приложение как симулятор логических схем и проводить цифровой электронный анализ.

Особенности PROTO:

  • Анимации величин напряжения и тока.
  • Источник постоянного, переменного, квадратного, тринажного, пилообразного, импульсного, шумового напряжения.
  • Регулировка параметров схемы (таких как напряжение, ток и другие).
  • Четырехканальный осциллограф.
  • Кнопка воспроизведения/паузы для управления моделированием.
  • Наличие источника тока, резистора, потенциометра, конденсатора, индуктора, трансформатора, диода (выпрямительный диод, светодиод, Зенер, Шоттки), транзистора (NPN, PNP, N и P канал Мосфета) и пр.
  • Копирование электронных компонентов.
  • Изучайте электронные схемы на примерах в приложении.
  • Возможность поделиться схемой с друзьями.
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