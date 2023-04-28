PROTO для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PROTO
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,21 Мб
PROTO - это симулятор электросхем в реальном времени, с помощью которой можно создать схему с различными компонентами и смоделировать ее поведение. Во время моделирования можно проверять напряжения, токи и многие другие переменные, проверять сигналы на многоканальном осцилиоскопе и настраивать свою схему в реальном времени.
Также присутствует возможность использовать приложение как симулятор логических схем и проводить цифровой электронный анализ.
Особенности PROTO:
- Анимации величин напряжения и тока.
- Источник постоянного, переменного, квадратного, тринажного, пилообразного, импульсного, шумового напряжения.
- Регулировка параметров схемы (таких как напряжение, ток и другие).
- Четырехканальный осциллограф.
- Кнопка воспроизведения/паузы для управления моделированием.
- Наличие источника тока, резистора, потенциометра, конденсатора, индуктора, трансформатора, диода (выпрямительный диод, светодиод, Зенер, Шоттки), транзистора (NPN, PNP, N и P канал Мосфета) и пр.
- Копирование электронных компонентов.
- Изучайте электронные схемы на примерах в приложении.
- Возможность поделиться схемой с друзьями.
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