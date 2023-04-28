PROTO - это симулятор электросхем в реальном времени, с помощью которой можно создать схему с различными компонентами и смоделировать ее поведение. Во время моделирования можно проверять напряжения, токи и многие другие переменные, проверять сигналы на многоканальном осцилиоскопе и настраивать свою схему в реальном времени.

Также присутствует возможность использовать приложение как симулятор логических схем и проводить цифровой электронный анализ.

Особенности PROTO: