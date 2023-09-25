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Песни под гитару для Android

Описание
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Оценка: 4.86/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 607 | Статистика
Размер:71,98 Мб
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Песни под гитару - отличное приложение для всех любителей игры на гитаре, где собрано множество разножанровых песен с текстом и аккордами. Бывают ситуации, когда в компании друзей возникает желание попеть всем вместе под гитару, вот только вспомнить или подобрать подходящую для всех песню не так-то и просто - чтобы и гитарист мог сыграть, и все желающие подпевать текст помнили. Выручит в таком случае программа Песни под гитару - песенник с аккордами для гитары.

В этом сборнике, наполняемом с помощью самих пользователей, собраны популярные (и не очень) песни на многих языках: русском, английском, украинском, белорусском и т.д. Довольно-таки качественно выполнен поиск нужной композиции - все исполнители отображаются в алфавитном порядке с закладками по первой букве. Кроме того, если вы, например, не помните группу или автора песни, а знаете только ее некоторый отрывок, то введя текст в поисковую строку, вам будут показаны все композиции с такими словами.

Самые любимые и часто используемые песни можно заносить в Избранное, откуда вы получите быстрый доступ к ним. Также вы можете ставить оценки к той или иной композиции, выводя общий пользовательский рейтинг. Интересно, что любую песню можно подредактировать - если считаете, что допущена ошибка в тексте или аккордах, то исправьте ее, прописав правильные на ваш взгляд данные.

Приложение не требует подключения к интернету, вся информация хранится на вашем устройстве, поэтому использовать этот песенник можно когда угодно и где угодно - в походе, в гостях, на природе и т.д. Все это позволит по-настоящему насладиться гитарной игрой как в компании, так и для себя лично, разучив новые композиции и расширив список освоенных песен.

Что нового в Песни под гитару 7.6.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Песни под гитару

Vlad про Песни под гитару 6.7.9f для Android [19-12-2018]

Еще бы сервак чтоб с ПК залить песенку )
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