Песни под гитару для Android
|Оценка:
|4.86/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Suslov Alexander
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 607 | Статистика
|Размер:
|71,98 Мб
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Песни под гитару - отличное приложение для всех любителей игры на гитаре, где собрано множество разножанровых песен с текстом и аккордами. Бывают ситуации, когда в компании друзей возникает желание попеть всем вместе под гитару, вот только вспомнить или подобрать подходящую для всех песню не так-то и просто - чтобы и гитарист мог сыграть, и все желающие подпевать текст помнили. Выручит в таком случае программа Песни под гитару - песенник с аккордами для гитары.
В этом сборнике, наполняемом с помощью самих пользователей, собраны популярные (и не очень) песни на многих языках: русском, английском, украинском, белорусском и т.д. Довольно-таки качественно выполнен поиск нужной композиции - все исполнители отображаются в алфавитном порядке с закладками по первой букве. Кроме того, если вы, например, не помните группу или автора песни, а знаете только ее некоторый отрывок, то введя текст в поисковую строку, вам будут показаны все композиции с такими словами.
Самые любимые и часто используемые песни можно заносить в Избранное, откуда вы получите быстрый доступ к ним. Также вы можете ставить оценки к той или иной композиции, выводя общий пользовательский рейтинг. Интересно, что любую песню можно подредактировать - если считаете, что допущена ошибка в тексте или аккордах, то исправьте ее, прописав правильные на ваш взгляд данные.
Приложение не требует подключения к интернету, вся информация хранится на вашем устройстве, поэтому использовать этот песенник можно когда угодно и где угодно - в походе, в гостях, на природе и т.д. Все это позволит по-настоящему насладиться гитарной игрой как в компании, так и для себя лично, разучив новые композиции и расширив список освоенных песен.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Песни под гитару
Vlad про Песни под гитару 6.7.9f для Android [19-12-2018]