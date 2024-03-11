Music Writer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.290 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Music App Developers
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92 Мб
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Music Writer - это приложение, которое предоставляет возможность создавать, редактировать и сочинять музыкальные ноты прямо на вашем мобильном устройстве или планшете.
Основные возможности приложения Music Writer:
- Редактирование партитуры с легкостью, включая добавление, удаление и редактирование нот на двух независимых слоях.
- Изменение размера, подписи ключа и ключа для отдельных тактов, обеспечивая точное отображение вашей музыкальной композиции.
- Копирование, вставка или удаление частей партитуры, что позволяет вам легко реорганизовывать вашу музыку.
- Добавление выражений, артикуляции, размытия и повторений в нотах, чтобы создать более выразительные и интересные композиции.
- Воспроизведение музыки с возможностью установки громкости на отдельных нотоносцах и контроля темпа.
- Экспорт вашей партитуры в различных форматах, включая PDF, MIDI, MusicXML или MWD, обеспечивая удобство обмена и сохранения вашей работы.
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