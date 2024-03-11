Music Writer для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.290 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92 Мб
СКАЧАТЬ
Music Writer скриншот № 2
Music Writer скриншот № 3
Music Writer скриншот № 4

Music Writer - это приложение, которое предоставляет возможность создавать, редактировать и сочинять музыкальные ноты прямо на вашем мобильном устройстве или планшете.

Основные возможности приложения Music Writer:

  • Редактирование партитуры с легкостью, включая добавление, удаление и редактирование нот на двух независимых слоях.
  • Изменение размера, подписи ключа и ключа для отдельных тактов, обеспечивая точное отображение вашей музыкальной композиции.
  • Копирование, вставка или удаление частей партитуры, что позволяет вам легко реорганизовывать вашу музыку.
  • Добавление выражений, артикуляции, размытия и повторений в нотах, чтобы создать более выразительные и интересные композиции.
  • Воспроизведение музыки с возможностью установки громкости на отдельных нотоносцах и контроля темпа.
  • Экспорт вашей партитуры в различных форматах, включая PDF, MIDI, MusicXML или MWD, обеспечивая удобство обмена и сохранения вашей работы.
  •  
ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Гитара с нуляГитара с нуля 2.2.0

Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...

скачать МетрономМетроном 3.7-release

Простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое будет полезно...

скачать My PianoMy Piano 4.3

My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино,...

скачать Армейские песни под гитаруАрмейские песни под гитару 1.0.9

Бесплатный армейский песенник с аккордами для гитары, который поможет вспомнить давно...

скачать uke pal free Uke Tuner & Tabsuke pal free Uke Tuner & Tabs 1.7.5

uke pal free Uke Tuner & Tabs - программа для помощи в настройке гитары укулеле в стандартной настройке...

скачать Бас-тюнерБас-тюнер 1.7.7

Бесплатный тюнер для бас-гитары, благодаря которому как новичок, так и профессионал...

Отзывы о программе Music Writer

Admin

Отзывов о программе Music Writer 1.2.290 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв