Zona AI Song для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AppVision LTD
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38.37 Мб
|СКАЧАТЬ
Zona AI Song — приложение для создания музыкальных композиций с использованием технологий ИИ. Программа предназначена для генерации мелодий, аранжировок и текстов песен на основе заданного пользователем описания. Zona может использоваться как вспомогательный инструмент для музыкантов, авторов песен и исполнителей.
Приложение основывается на анализе введённой идеи или текстового запроса, где пользователь указывает стиль, направление или общее настроение будущей композиции, после чего система формирует инструментальную часть и текст. Приложение поддерживает разные жанры и позволяет создавать как отдельные элементы (мелодию, ритм, текст), так и завершённые композиции. Также пользователи могут получать подсказки для отдельных строк, куплетов или припевов, редактировать предложенные варианты и адаптировать результат под собственные задачи. Готовые треки можно экспортировать и использовать для личных проектов, демонстраций, черновых записей или обмена с другими пользователями.
Список основных возможностей Zona AI Song:
- Генерирует музыкальные композиции на основе текстового описания.
- Создает мелодии, ритмы и инструментальные треки с помощью ИИ.
- Поддерживает различные музыкальные жанры и стили.
- Автоматически генерирует тексты песен и отдельные фрагменты.
- Предлагает интеллектуальные подсказки для доработки строк и куплетов.
- Использует простой интерфейс, не требующий музыкальной подготовки.
- Позволяет экспортировать готовые композиции для дальнейшего использования.
Приложение для игры на пианино с интерактивными уроками и упражнениями. Содержит...
Бесплатный тюнер для бас-гитары, благодаря которому как новичок, так и профессионал...
Бесплатное приложение для точной настройки гитары, баса и укулеле, разработанное Fender....
Единая платформа для совместного создания музыки. Присутствует простой и удобный...
Отличное приложение для Android, которое позволяет пользователю освоить навыки игры на...
Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР...
Отзывы о программе Zona AI Song
Admin
Отзывов о программе Zona AI Song 7.3.7 пока нет, можете добавить...