Zona AI Song для Android

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Размер:38.37 Мб
Zona AI Song — приложение для создания музыкальных композиций с использованием технологий ИИ. Программа предназначена для генерации мелодий, аранжировок и текстов песен на основе заданного пользователем описания. Zona может использоваться как вспомогательный инструмент для музыкантов, авторов песен и исполнителей.

Приложение основывается на анализе введённой идеи или текстового запроса, где пользователь указывает стиль, направление или общее настроение будущей композиции, после чего система формирует инструментальную часть и текст. Приложение поддерживает разные жанры и позволяет создавать как отдельные элементы (мелодию, ритм, текст), так и завершённые композиции. Также пользователи могут получать подсказки для отдельных строк, куплетов или припевов, редактировать предложенные варианты и адаптировать результат под собственные задачи. Готовые треки можно экспортировать и использовать для личных проектов, демонстраций, черновых записей или обмена с другими пользователями.

Список основных возможностей Zona AI Song:

  • Генерирует музыкальные композиции на основе текстового описания.
  • Создает мелодии, ритмы и инструментальные треки с помощью ИИ.
  • Поддерживает различные музыкальные жанры и стили.
  • Автоматически генерирует тексты песен и отдельные фрагменты.
  • Предлагает интеллектуальные подсказки для доработки строк и куплетов.
  • Использует простой интерфейс, не требующий музыкальной подготовки.
  • Позволяет экспортировать готовые композиции для дальнейшего использования.
