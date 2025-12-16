Zona AI Song — приложение для создания музыкальных композиций с использованием технологий ИИ. Программа предназначена для генерации мелодий, аранжировок и текстов песен на основе заданного пользователем описания. Zona может использоваться как вспомогательный инструмент для музыкантов, авторов песен и исполнителей.

Приложение основывается на анализе введённой идеи или текстового запроса, где пользователь указывает стиль, направление или общее настроение будущей композиции, после чего система формирует инструментальную часть и текст. Приложение поддерживает разные жанры и позволяет создавать как отдельные элементы (мелодию, ритм, текст), так и завершённые композиции. Также пользователи могут получать подсказки для отдельных строк, куплетов или припевов, редактировать предложенные варианты и адаптировать результат под собственные задачи. Готовые треки можно экспортировать и использовать для личных проектов, демонстраций, черновых записей или обмена с другими пользователями.

Список основных возможностей Zona AI Song: