Tuner & Metronome для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.83 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,26 Мб
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Tuner & Metronome - полезное приложение для музыкантов, которое представляет собой точный хроматический тюнер и профессиональный метроном. Присутствует возможность легко запускать/останавливать метроном, настраивать комбинацию звукового/визуального режима метронома, включать тюнер, записывать свою игру на музыкальных инструментах, выбирать ритм, а также актиивировать режим экономии батареи. Подходит для всех музыкальных инструментов.

Особенности Tuner & Metronome:

  • Тюнер с 2-мя режимами: хроматический тюнер для измерения звукового тона и режим основного тона.
  • Настраиваемая частота A4 (440Гц по умолчанию).
  • Записывайте музыку со встроенным рекордером одним нажатием кнопки.
  • Поддержка всех инструментов: фортепиано, гитары, укулеле, мандолины, скрипки, виолончели, альта, баса, барабана, флейты, гармоники.
  • Поддержка всех видов транспонирующих инструментов, в том числе си-бемоль кларнета, Фа-бемоль валторна , Ми-бемоль саксофона, Ре-бемоль пикколо, и многих других.
  • Занятия на ладах.
  • Контроль точного количества ударов в минуту (УВМ).
  • Определитель УВМ.
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