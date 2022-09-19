Tuner & Metronome для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.83 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Soundcorset tuner
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,26 Мб
Tuner & Metronome - полезное приложение для музыкантов, которое представляет собой точный хроматический тюнер и профессиональный метроном. Присутствует возможность легко запускать/останавливать метроном, настраивать комбинацию звукового/визуального режима метронома, включать тюнер, записывать свою игру на музыкальных инструментах, выбирать ритм, а также актиивировать режим экономии батареи. Подходит для всех музыкальных инструментов.
Особенности Tuner & Metronome:
- Тюнер с 2-мя режимами: хроматический тюнер для измерения звукового тона и режим основного тона.
- Настраиваемая частота A4 (440Гц по умолчанию).
- Записывайте музыку со встроенным рекордером одним нажатием кнопки.
- Поддержка всех инструментов: фортепиано, гитары, укулеле, мандолины, скрипки, виолончели, альта, баса, барабана, флейты, гармоники.
- Поддержка всех видов транспонирующих инструментов, в том числе си-бемоль кларнета, Фа-бемоль валторна , Ми-бемоль саксофона, Ре-бемоль пикколо, и многих других.
- Занятия на ладах.
- Контроль точного количества ударов в минуту (УВМ).
- Определитель УВМ.
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